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Viral News: కుళ్లిపోయిన సమోసాలకు రంగులు వేస్తున్న యువకుడు.. చూస్తే ఇంకెప్పుడూ తినరు!

Rotten Samosa Painting Video: కుళ్లిపోయిన సమోసాలకు రంగులు పూస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 24, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:47 PM IST
Viral News: కుళ్లిపోయిన సమోసాలకు రంగులు వేస్తున్న యువకుడు.. చూస్తే ఇంకెప్పుడూ తినరు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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కుళ్లిపోయిన సమోసాలకు రంగులు వేస్తున్న యువకుడు.. చూస్తే ఇంకెప్పుడూ తినరు!
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