English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Cobra Video: ఓరి నాయనో.. ఇలా ఎలా పట్టుకున్నారు రా బాబు.. ఏకంగా 15 అడుగులకు కింగ్ కోబ్రాను రెస్క్యూ చేశాడు.. వీడియో..

Cobra Video: ఓరి నాయనో.. ఇలా ఎలా పట్టుకున్నారు రా బాబు.. ఏకంగా 15 అడుగులకు కింగ్ కోబ్రాను రెస్క్యూ చేశాడు.. వీడియో..

Venomous 15-foot King Cobra Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ స్నేక్ క్యాచర్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన 15 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాను బంధిస్తున్న దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 26, 2025, 05:38 PM IST

Trending Photos

DMHO Job Notification 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. రూ.15 వేల జీతంతో DMHOలో గవర్నమెంట్ జాబ్స్..
5
Dmho Job Notification
DMHO Job Notification 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. రూ.15 వేల జీతంతో DMHOలో గవర్నమెంట్ జాబ్స్..
Moto X70 Air Pro: కనివిని ఎరగని డిజైన్‌తో మోటరోలా మంచి కొత్త మొబైల్.. లీకైన ఫీచర్స్ వివరాలు ఇవే..
5
Moto X70 Air Pro Price
Moto X70 Air Pro: కనివిని ఎరగని డిజైన్‌తో మోటరోలా మంచి కొత్త మొబైల్.. లీకైన ఫీచర్స్ వివరాలు ఇవే..
T20 World Cup 2026: టీ20 వరల్డ్ కప్.. ఈ ముగ్గురు ప్లేయర్లు బెంచ్‌పైనే..!
7
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026: టీ20 వరల్డ్ కప్.. ఈ ముగ్గురు ప్లేయర్లు బెంచ్‌పైనే..!
DSSD MTS Recruitment 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఏకంగా రూ.56 వేల జీతం.. ఎగబడి అప్లై చేసుకుంటున్న అభ్యర్థులు!
5
Drdo Exam Date 2025
DSSD MTS Recruitment 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఏకంగా రూ.56 వేల జీతం.. ఎగబడి అప్లై చేసుకుంటున్న అభ్యర్థులు!
Cobra Video: ఓరి నాయనో.. ఇలా ఎలా పట్టుకున్నారు రా బాబు.. ఏకంగా 15 అడుగులకు కింగ్ కోబ్రాను రెస్క్యూ చేశాడు.. వీడియో..

Venomous 15-foot King Cobra Video: సాధారణంగా సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా పాములను రెస్క్యూ చేస్తున్న వీడియోలు ట్రెండ్ అవుతూ వస్తున్నాయి. కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు పాములను పట్టుకుంటున్న సమయంలో వీడియోలుగా చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇలా సాహసోపేతమైన చర్యలకు పాల్పడుతూ మరి.. సోషల్ మీడియాలో తమదైన శైలిని సంపాదించుకోవడానికి.. వీడియోలు తీసి పోస్ట్ చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఈ సమయాల్లోనే వాటి కాటు బారిన పడి.. తీవ్ర గాయాల పాలవుతున్నారు. నిజానికి చాలామంది పాములు పట్టుకుని సందర్భంలో తీసిన వీడియోలను ఎక్కువగా చూసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే స్నేక్ రెస్క్యూ టీమ్స్ సోషల్ మీడియా లో కూడా యాక్టివ్గా ఉంటున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

తాజాగా కూడా చాలామంది సోషల్ మీడియాలో పాములను పట్టుకుంటున్న సందర్భంలో తీసిన వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తూ వచ్చారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది రెగ్యులర్‌గా కూడా ఇలాంటి వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే, అప్పుడప్పుడు గతంలో పోస్ట్ చేసిన కొన్ని వీడియోలు కూడా ట్రెండింగ్‌లోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా కూడా ఇదే జరిగింది. పోస్ట్ చేసి చాలా రోజులైనప్పటికీ ప్రస్తుతం ఓ ప్రమాదకరమైన పామును పట్టుకుంటున్న ఓ వీడియో ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఊహించని స్థాయిలో ఇతర సోషల్ మీడియాలో కూడా వైరల్ అవుతుంది. 

ఈ వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ స్నేక్ రెస్క్యూ బృందం సమాచారం మేరకు.. ఓ గ్రామంలోని శిథిలావస్థకు చేరిన ఇంట్లోకి వెళ్తారు. అయితే అక్కడ సంచారం చేసిన ఆ పాముని పట్టుకుంటున్న దృశ్యాలే ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియోలో ప్రధాన స్నేక్ క్యాచర్ ఆ ఇంట్లోకి వెళ్లడం మీరు చూడొచ్చు. అతను ఆ పాత ఇంటిలో గోడలో నక్కిన ఆ పామును తన చేతిలో ఉన్న ఓ స్టిక్‌తో బయటికి లాగేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. ఇలా ఆ పాముని బయటికి లాగాక దాని తోకతో తీసుకొని ఇంటి బయటకి వస్తాడు. ఈ సమయంలో ఆ పాము ఎంత పొడవు ఉందో మీరు గమనించవచ్చు. చూడడానికి ఈ పాము చాలా యాక్టివ్‌గా, దాదాపు పది అడుగులకు పైగా పొడుగును కలిగి ఉంది. 

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

బయటికి తీసుకు వచ్చిన ఆ పామును అతను బంధించేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. ఈ సమయంలో ఆ పాము చాలా యాక్టివ్‌గా ఉండడంతో అతను దానిని బంధించేందుకు చాలా కష్టపడుతూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. చివరకు ఆ స్నేక్ క్యాచర్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆ పాము తోకను పట్టుకొని వెంటనే తన వెంట తీసుకువచ్చిన సంచిలో బంధించడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ఈ సమయంలో కూడా అతనిపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ ఎంతో చాకచక్యంగా తప్పించుకొని.. చివరికి అతను ఆ పామును అందులో బంధించాడు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతుంది.

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Big Cobra SnakeCobra Indian VideoVideo Viralcobra snakeViral news

Trending News