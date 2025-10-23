Cobra Video: 20 అడుగుల కోబ్రాను గాల్లోకి లేపిన యువకుడు.. చివరికి ఏం చేశారో చూడండి.. వీడియో..

Venomous 20-foot Cobra Video Watch: కొంతమంది అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములను సైతం ఎంతో సులభంగా పట్టుకోగలుగుతున్నారు. ముఖ్యంగా జనావాసాల్లో సంచారం చేసే పెద్ద పెద్ద పాములను సైతం పట్టుకొని స్నేక్ క్యాచర్స్ రెస్క్యూ చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఈ సందర్భాల్లో పాము చేతిలో గాయపడినప్పటికీ.. కోలుకొని మరి ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా పాములను పట్టుకొని సురక్షితంగా అడవుల్లో వదిలేస్తున్నారు. ఈ సమయంలోనే కొంతమంది vlogsగా వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇలాంటి వీడియోలు వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. తాజాగా వైరల్ అయిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.
కొంతమంది స్నేక్ క్యాచర్స్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములను పట్టుకునేందుకు వెనకడుగు వేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ వీడియోలో పాములు పట్టే యువకుడు.. 20 అడుగులు కలిగిన భారీ కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకొని పైకి లేపాడు. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాన్ని సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.. వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ముందుగా ఓ యువకుడు రెస్క్యూ చేసిన పామును అడవిలోకి తీసుకువచ్చి.. వదిలి పెడుతుండడం మీరు గమనించవచ్చు.. అయితే, ఈ సమయంలోనే ఆ యువకుడు పామును శరీర భాగాన్ని పట్టుకొని పైకెత్తేసాడు. ఇలా పైకి ఎత్తగానే ఆ పాము పడగ విప్పి ఒక్కసారిగా పైకి లేచింది.
పాము కొన్ని సెకండ్ల పాటు గాల్లోనే ఉండిపోయింది. తలను పైకి లేపి దాని పడగలను విప్పి.. గాల్లో ఉన్న దృశ్యాలు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. కొద్దిసేపు గాల్లో ఉన్న తర్వాత ఆ పాములు పట్టే యువకుడు పామును నెమ్మదిగా కింద దించాడు. ఇలా కిందికి దింపి అడవిలో వదిలేసాడు. సాధారణంగా ఇలాంటి అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములను పట్టుకునే క్రమంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే అది దాడి చేస్తే అక్కడే చనిపోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.
Also Read: Cobra And Mongoose Video: నాగుపాము పడగను కొరికేసిన ముంగిస.. వీడియో ఇదే చూడండి!
పాములను రెస్క్యూ చేస్తున్నప్పుడు పట్టుకునే క్రమంలో నైపుణ్యం గల వారు మాత్రమే పట్టుకోవాలని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ఇటీవలే వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో చాలామంది సోషల్ మీడియాలో హైబ్ క్రియేట్ చేసేందుకు ఎలాంటి నైపుణ్యం లేకపోయినప్పటికీ వాటిని పట్టుకుంటున్నారు. ఈ సమయంలో వాటి కాటుకు గురై మరణిస్తున్నారు. ఇలా ఇప్పటికి చాలా ఘటనలు జరిగాయి. అందుకే ఇలా జరగకుండా ఉండడానికి కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియో మున్నా స్నేక్ రెస్క్యూయర్ అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు.
Also Read: Cobra And Mongoose Video: నాగుపాము పడగను కొరికేసిన ముంగిస.. వీడియో ఇదే చూడండి!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook