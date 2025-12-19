20-foot Cobra Video: వామ్మె.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా.. ఒంటి చేత్తో పట్టుకున్న తాత.. వీడియో..

20-foot King Cobra Video Watch: అడవి రారాజు ఏ జంతువు అంటే అందరూ టక్కున చెప్పే సమాధానం సింహం అని.. అయితే, సర్పలోకానికి రారాజు ఏదో తెలుసా? అదేంటో కాదు.. కింగ్ కోబ్రా.. దీనినే మనం తెలుగులో రాచనాగుగా పిలుస్తూ ఉంటాం.. ఈ పాములు చాలా ప్రమాదకరమైనవిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే వీటి విషం చాలా ప్రమాదకరమైనది.. ఇవి దాదాపు 22 అడుగుల వరకు పొడవు పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి పాములతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉండాల్సి ఉంటుంది. అయితే, గత కొద్దిరోజుల నుంచి ఆడవుల్లో నుంచి ఈ పాములు నేరుగా జనావాసాల్లోకి సంచారం చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో స్నేక్ క్యాచర్స్ పట్టుకుని సురక్షితమైన ప్రదేశాల్లో వదిలి పెడుతున్నారు. అయితే, ఇలాంటి సమయాల్లోనే వీడియోలు తీసి పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటలకు సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
ఒడిశా రాష్ట్రంలోని భువనేశ్వర్ సమీపంలో ఉన్న ఒక గ్రామీణ ప్రాంతంలో భారీ కింగ్ కోబ్రా ప్రత్యక్షమై స్థానికులను హడలెత్తించింది. దీంతో వారు ఆటవి శాఖ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. వెంటనే వారు రంగంలో దిగి.. ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్తో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టమని కోరారు. దీంతో అతను అక్కడి వచ్చి.. ఆ పామును పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసి చాలా రోజులు అవుతున్నా.. ఇప్పుడు వైరల్ అవ్వడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.
సుమారు 20 అడుగుల పొడవున్న ఈ భయంకరమైన కింగ్ కోబ్రా జనావాసాల నుంచి పంట పోలాల వైపుగా వెళ్తుందని గుర్తించిన స్నేక్ క్యాచర్ దానిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. పొదలకు సమీపంలో దాగి ఉన్న ఆ పామును పట్టుకోవడం చాలా కష్టమైనప్పటికీ.. ఎంతో నైపుణ్యం కలిగిన స్నేక్ క్యాచర్ పడగ విప్పి నిలబడిన ఆ కింగ్ కోబ్రాను చేతులతో పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. మొదటగా ఆ స్నేక్ క్యాచర్కి చేతికి చిక్కకపోయిన, రెండవ సారి ప్రత్నించడంతో ఆతని దొరికిపోయింది.
అలా పట్టుకున్న పామును స్నేక్ క్యాచర్ పొదల్లో నుంచి బయటికి లాగుకొని వచ్చాడు. ఇలా తీసుకు రావడం చూసిన స్థానికులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయి.. ఎంతో భయంతో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. అయితే, ఈ పామును స్నేక్ క్యాచర్ ఓ సంచిలో బంధించి.. అక్కడి నుంచి తరలించారు. ఇలా పట్టుకున్న పామును ఓ సురక్షితమైన ప్రదేశంలో వదిలి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ArlinToppo అనే యూట్యుబ్ ఛానెల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఈ షార్ట్ వీడియోను కోటి మందికి పైగా వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది.
