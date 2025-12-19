English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • 20-foot Cobra Video: వామ్మె.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా.. ఒంటి చేత్తో పట్టుకున్న తాత.. వీడియో..

20-foot Cobra Video: వామ్మె.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా.. ఒంటి చేత్తో పట్టుకున్న తాత.. వీడియో..

20-foot King Cobra Video: ఒడిశాలో 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా పొదల్లో నుంచి స్నేక్‌ క్యాచర్‌ లాక్కొని వస్తున్న షార్ట్‌ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, ఈ వీడియోను 2 కోట్ల మందికి పైగా వీక్షించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 19, 2025, 01:46 PM IST

Trending Photos

Christmas Holidays 2025: విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త.. జనవరి 2 వరకు క్రిస్మస్‌ సెలవుల ప్రకటన..!
5
Christmas Holidays 2025
Christmas Holidays 2025: విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త.. జనవరి 2 వరకు క్రిస్మస్‌ సెలవుల ప్రకటన..!
Nagarjuna Health: నాగార్జునకు అనారోగ్య సమస్య.. వెంటనే సర్జరీ చేయాలన్న డాక్టర్లు..!
5
Nagarjuna Health Issue
Nagarjuna Health: నాగార్జునకు అనారోగ్య సమస్య.. వెంటనే సర్జరీ చేయాలన్న డాక్టర్లు..!
Shukraditya Yogam: ధనుస్సు రాశిలో శుక్రాదిత్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం గ్యారంటీ..
7
Shukra Aditya Yoga
Shukraditya Yogam: ధనుస్సు రాశిలో శుక్రాదిత్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం గ్యారంటీ..
DMart Shock: డీమార్ట్‌ ప్రియులకు భారీ షాక్‌.. మార్కెట్‌లో ఏం జరిగిందో తెలుసా?
6
Dmart
DMart Shock: డీమార్ట్‌ ప్రియులకు భారీ షాక్‌.. మార్కెట్‌లో ఏం జరిగిందో తెలుసా?
20-foot Cobra Video: వామ్మె.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రా.. ఒంటి చేత్తో పట్టుకున్న తాత.. వీడియో..

20-foot King Cobra Video Watch: అడవి రారాజు ఏ జంతువు అంటే అందరూ టక్కున చెప్పే సమాధానం సింహం అని.. అయితే, సర్పలోకానికి రారాజు ఏదో తెలుసా? అదేంటో కాదు.. కింగ్‌ కోబ్రా.. దీనినే మనం తెలుగులో రాచనాగుగా పిలుస్తూ ఉంటాం.. ఈ పాములు చాలా ప్రమాదకరమైనవిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే వీటి విషం చాలా ప్రమాదకరమైనది.. ఇవి దాదాపు 22 అడుగుల వరకు పొడవు పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి పాములతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉండాల్సి ఉంటుంది. అయితే, గత కొద్దిరోజుల నుంచి ఆడవుల్లో నుంచి ఈ పాములు నేరుగా జనావాసాల్లోకి సంచారం చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో స్నేక్ క్యాచర్స్‌ పట్టుకుని సురక్షితమైన ప్రదేశాల్లో వదిలి పెడుతున్నారు. అయితే, ఇలాంటి సమయాల్లోనే వీడియోలు తీసి పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటలకు సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఒడిశా రాష్ట్రంలోని భువనేశ్వర్‌ సమీపంలో ఉన్న ఒక గ్రామీణ ప్రాంతంలో భారీ కింగ్ కోబ్రా ప్రత్యక్షమై స్థానికులను హడలెత్తించింది. దీంతో వారు ఆటవి శాఖ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. వెంటనే వారు రంగంలో దిగి.. ప్రముఖ స్నేక్‌ క్యాచర్‌తో రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ చేపట్టమని కోరారు. దీంతో అతను అక్కడి వచ్చి.. ఆ పామును పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసి చాలా రోజులు అవుతున్నా.. ఇప్పుడు వైరల్ అవ్వడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.

సుమారు 20 అడుగుల పొడవున్న ఈ భయంకరమైన కింగ్‌ కోబ్రా జనావాసాల నుంచి పంట పోలాల వైపుగా వెళ్తుందని గుర్తించిన స్నేక్‌ క్యాచర్‌ దానిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. పొదలకు సమీపంలో దాగి ఉన్న ఆ పామును పట్టుకోవడం చాలా కష్టమైనప్పటికీ.. ఎంతో నైపుణ్యం కలిగిన స్నేక్‌ క్యాచర్‌ పడగ విప్పి నిలబడిన ఆ కింగ్‌ కోబ్రాను చేతులతో పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. మొదటగా ఆ స్నేక్‌ క్యాచర్‌కి చేతికి చిక్కకపోయిన, రెండవ సారి ప్రత్నించడంతో ఆతని దొరికిపోయింది. 

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

అలా పట్టుకున్న పామును స్నేక్‌ క్యాచర్‌ పొదల్లో నుంచి బయటికి లాగుకొని వచ్చాడు. ఇలా తీసుకు రావడం చూసిన స్థానికులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయి.. ఎంతో భయంతో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. అయితే, ఈ పామును స్నేక్‌ క్యాచర్‌ ఓ సంచిలో బంధించి.. అక్కడి నుంచి తరలించారు. ఇలా పట్టుకున్న పామును ఓ సురక్షితమైన ప్రదేశంలో వదిలి పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ArlinToppo అనే యూట్యుబ్‌ ఛానెల్‌ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఈ షార్ట్‌ వీడియోను కోటి మందికి పైగా వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది.

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Snake cobra VideoBig King Cobra Video18 Ft King Cobra SizeLargest King Cobra20 Ft King Cobra

Trending News