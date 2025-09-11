English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Giant Anaconda Video: పర్యాటకుల బోటుపై 25 అడుగుల భారీ అనకొండ.. ఏం జరిగిందో ఈ వీడియోలో చూడండి..

Giant Anaconda Viral Video Watch: బోటుపై 25 అడుగుల అనకొండ పాముకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, ఈ వీడియోలో ఏం జరిగిందో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 11, 2025, 02:41 PM IST

Giant Anaconda Viral Video Watch Here: అమెజాన్ అడవుల్లో పర్యాటకుల పడవపైకి భారీ అనకొండ రావడం వారంతా భయాందోళనతో అటు ఇటు పరుగులు తీయడానికి సంబంధించిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. కొంతమంది పర్యాటకులు అమెజాన్ అడవుల అందాలను చూసే క్రమంలో పడవలు ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సాధారణంగా అమెజాన్ అడవుల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ కింగ్ కోబ్రాలతో పాటు అతిపెద్ద అనకొండ పాములు కూడా ఎక్కువగా నివసిస్తూ ఉంటాయి. ఎటు చూసినా అనకొండలతో పాటు కొండచిలువలు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. ఇలాంటి పాములు అప్పుడప్పుడు పర్యాటకులపై దాడులు కూడా చేస్తాయి. తాజాగా పర్యాటకుల పడవ పైకి వచ్చిన ఓ అనకొండకు సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. 

అమెజాన్ అడవుల్లో పర్యాటకులు నదిలో ప్రయాణిస్తున్న వేళ ఊహించని ఘటన ఎదురయింది. ఏకంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన  ఓ అనకొండ పాము కొంతమంది పర్యాటకులు ప్రయాణిస్తున్న పడవపైకి వచ్చేసింది. అయితే ముందుగా వారు దాన్ని చూసి అంతగా భయపడకపోయినా.. ఆ పాము వారి వైపు వస్తూ ఉండడం చూసి ఒక్కసారిగా పర్యాటకులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. తమ ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి పడవ నుంచి దూరంగా వెళ్లిపోయేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈ దృశ్యాలను మీరు కళ్ళకు కట్టినట్టు వీడియోలో చూడొచ్చు. 

అయితే, ఈ ఘటనలో ఆ పాము ఎవరిపై దాడి చేయకుండా జస్ట్ పడవలో ఉన్న వారిని భయపెట్టే ప్రయత్నం చేసింది. ఈ సమయంలో ఎవరికి ఎటువంటి గాయాలు కాలేదు. దీంతో ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. సాధారణంగా అనకొండ పాములు ఆకలేసినప్పుడు ఎంత పెద్ద జంతువులనైనా ఎంతో సులభంగా చంపుకొని తింటూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా పెద్ద జంతువులను సైతం ఎంతో సులభంగా మింగేసే సామర్ధ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఈ వీడియోలో పామును చూస్తుంటే దాదాపు 25 అడుగుల పొడుగు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది జంతువు ప్రేమికులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. కొంతమందైతే ఈ వీడియో చూసి నిజమైన వీడియో కాదని గ్రాఫిక్స్ అని, మరి కొంతమందైతే ఏఐ జనరేట్ చేసిన వీడియో అని కామెంట్ చేస్తున్నారు. కొంతమందైతే వామ్మో ఆ పర్యాటకుల పరిస్థితి ఏంటి అని కామెంట్లలో పెడుతున్నారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Latest Viral VideoViral videoViral newstelugu newsAnaconda Video

