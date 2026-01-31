Snake Video: వామ్మో.. చెట్టు మీద పగడ విప్పి కూర్చున్న భారీ నాగు పాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Venomous big Snake on Tree video goes viral: పాముల వీడియోలకు ఇటీవల భలే క్రేజ్ పెరిగిందని చెప్పుకొవచ్చు. ప్రతి రోజు కూడా కుప్పలు తెప్పలుగా నాగు పాముల వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. కొంత మంది వీటిని బాగా ఆసక్తితో చూస్తున్నారు. ఇక పాములు వీడియోలు కూడా కొన్ని ఫెక్ ఏఐ వీడియోలు వైరల్ అవుతుండగా, మరికొన్ని నాగు పాములు రియల్ వీడియోలు కూడా నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలను చూసేందుకు నెటిజన్లు కూడా బాగా ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పాములు కన్పిస్తే పారిపోయే వారు కాస్త ఇప్పుడు మాత్రం తమ ఫోన్ లను బైటకు తీసి మరీ వాటిని రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు చూస్తుంటే చాలా షాక్ గా అన్పిస్తుంది.
ముఖ్యంగా కొంత మంది నాగుపాములతో స్టంట్ లకు దిగుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు వారికి రిస్క్ అని తెలిసిన కూడా వారు అదే పనిగా ఆపనులు చేస్తున్నారు. దీనిలో చాలా మంది తమ ప్రాణాలు సైతం కొల్పోయిన ఘటనలు కొకొల్లలు. ఇప్పుడు ఒక పాముల వీడియో బాగా వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
అది చెట్టు మీద ఎక్కింది. భారీ కొమ్మను చుట్టుకుంది. మరీ దానికి ఏమైందో కానీ మొత్తంగా అది పడగ విప్పీ చాలా డెంజర్గా కాచుకుని ఉంది. కాటు వేయడానికి రెడీగా ఉంది. మొత్తంగా కోబ్రా కాటు వేసేందుకు అది పడగ విప్పి హల్ చల్ చేస్తుంది.
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని దూరం నుంచి ఎవరో వీడియోలు తీశారు. ఈ క్రమంలో ఇది కాస్త వైరల్గా మారింది. అసలు దీన్ని చూస్తుంటే చాలా భయమేస్తుందని, పొరపాటున దాని దగ్గరకు వెళ్తే ఇంకా ప్రాణాలు గాల్గొ కలవడం ఖాయమంటూ కూడా కొంత మంది నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.