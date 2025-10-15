English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Venomous Cobra Drinking Water Video: ఓ యువకుడు పాముకు ప్లాస్టిక్ బాటిల్‌తో నీటిని తాగిస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముకు బాటిల్‌తో నీటిని పోయడం వేరు చూడొచ్చు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 15, 2025, 12:35 PM IST

Venomous Cobra Drinking Water Video Watch: వన్యప్రాణి సంరక్షకులు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసే ప్రతి ఒక వీడియో వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని వీడియోలైతే కోట్లలో వ్యూస్ తెచ్చుకుంటాయి. అందులో ఎక్కువగా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలే ఉంటాయి. జనాలు ఎక్కువగా పాములను రక్షిస్తున్న సమయంలో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన వీడియోలు చూసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే కొంతమంది స్నేక్ క్యాచర్స్ పాములను పట్టుకుంటున్న సమయంలో వీడియోలు తీసి పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు తాజాగా కూడా ఓ స్నేక్ క్యాచర్ పోస్ట్ చేసిన వీడియో వైరల్ అవుతుంది..

పర్యావరణాన్ని కాపాడుతూ పాములను రక్షించడంలో స్నేక్ క్యాచర్స్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చాలామంది పాములు పట్టుకునే వృత్తిని ఎంచుకుని.. పర్యావరణాన్ని కాపాడేందుకు తమ వంతు కృషి చేస్తున్నారు. అయితే చాలామంది పాములు పట్టుకుంటున్న సమయంలో వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే, ఇప్పుడు ఓ స్నేక్ క్యాచర్ పాముకు నీటిని తాగిస్తున్న వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ.. సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్‌గా మారింది. 

Munna Snake Rescuer అనే ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి షేర్ చేసిన వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ వీడియోలో యువకుడు ఏకంగా ప్లాస్టిక్ బాటిల్‌తో నీటిని తాగించడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, ఆ పామును రెస్క్యూ చేస్తున్న సమయంలో.. దాహంతో ఉన్నదని గమనించి స్నేక్ క్యాచర్ ఆపాముకి ప్లాస్టిక్ బాటిల్‌తో నీటిని తలపై పోస్తూ ఉన్నాడు. ఆ పాము తన తలను లేపి నాలుకతో నీటిని తాగడం మీరు చూడొచ్చు. 

52 సెకండ్ల నిడివి గల వీడియో ఇప్పటివరకు కొన్ని వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. అయితే, ఈ దృశ్యాలు చూసేందుకు చాలామంది స్థానికులు పామును పట్టుకుంటున్న చోటికి తరలివచ్చారు. పాములతో ఇలా సాహసోపేతమైన చర్యలకు పాల్పడ్డప్పుడు తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఈ వీడియో చూసిన వన్యప్రాణి సంరక్షకులు సూచిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేలమందికి పైగా వీక్షించగా.. 400 మందికి పైగా వీడియోను లైక్ చేశారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఈ వీడియో కామెంట్లు కూడా చేశారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

