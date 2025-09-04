English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cobra Bite Video: వామ్మో జస్ట్ మిస్.. అర నిమిషం లేటైన ఆ నాగుపాము కాటేసి ఉండేది.. వీడియో..

Cobra Bite Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ నాగుపామును అడవిలో వదిలిపెడుతున్న దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో వదిలిపెట్టిన పాము స్నేక్ క్యాచర్‌పై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 4, 2025, 03:13 PM IST

Trending Photos

Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
5
bank holiday september 5
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే
6
School Holiday
Schools Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని పాఠశాలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
7
Old 2 Rs Note
Old Rs. 2 Notes: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
Liquor Shops Closed: మందుబాబులకు బిగ్ అలర్ట్.. రెండు రోజులు వైన్ షాప్స్ బంద్..!!
6
Hyderabad wine shops closed
Liquor Shops Closed: మందుబాబులకు బిగ్ అలర్ట్.. రెండు రోజులు వైన్ షాప్స్ బంద్..!!
Cobra Bite Video: వామ్మో జస్ట్ మిస్.. అర నిమిషం లేటైన ఆ నాగుపాము కాటేసి ఉండేది.. వీడియో..

Cobra Bite Video Watch: మన నివసించే ప్రపంచంలో మానవులతో పాటు జంతువులు, ప్రకృతి ఒకదానితో ఒకటి అనుబంధమై ఉంటాయి.. అయితే, గత కొద్దిగ నుంచి మానవుల అవసరాల కోసం అడవులను నరికేయడం కారణంగా అడవిలోని జంతువులతో పాటు పాములు జనావాసాల్లోకి సంచారం చేయడం ప్రారంభించాయి. అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములు కూడా ఇప్పుడు జనావాసాల్లో సంచారం చేస్తున్నాయి. వీటిని పట్టుకొని రక్షించేందుకు స్నేక్ క్యాచర్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అయితే, చాలామంది పాములు పట్టేవారు ఇదే సమయంలో వీడియోలను తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. తాజాగా ఇలాంటి వీడియోనే ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రముఖ స్నేక్ రెస్క్యూ టీమ్ ‘మురళీవాలే హౌస్లా’ (Murliwale Hausla) టీం ఎప్పటికప్పుడు కింగ్ కోబ్రాలను పట్టుకుంటూ.. సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. తాజాగా ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకుంటూ పోస్ట్ చేసిన వీడియోనే వైరల్ గా మారింది. వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రముఖ స్నేహితు దాదాపు పది అడుగులు కలిగిన అత్యంత భయంకరమైన భారీ నాగుపామును పట్టుకోవడం మీరు చూడొచ్చు. అతను ఆ పామును పట్టుకునే సందర్భంలో తనపై చాలాసార్లు దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ అతనికి ఉన్న నైపుణ్యంతో ఎంతో చాకచక్యంగా ఆ పాము నుంచి తప్పించుకో గలిగాడు. 

మురళీవాలే ఒక్కడే ఆ పామును ఎంతో కష్టపడి పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే, ఇదే సమయంలో ఆ పాము ఎంతో చాకచక్యంగా అక్కడి నుంచి పారిపోవడం చూడొచ్చు. అతడికి దొరకకుండా ఎంతో స్పీడుగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆ నాగుపాము అక్కడి నుంచి పరార్ అయిపోయింది. ఇలా పారిపోతున్న పామును ఆ స్నేక్ క్యాచర్ వెంటపడి పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయినప్పటికీ ఆ పాము దొరకకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. 

ఈ వీడియోను చూసిన చాలామంది భిన్నభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోలో అతడు ఆ పాముని పట్టుకోవడం లేదని.. పట్టుకున్న పామును వదిలిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని కొంతమంది దృశ్యాలను చూసిన వారి చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పాములను వదిలిపెట్టే క్రమంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని.. లేదంటే అవి దాడి చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొంతమంది ఈ వీడియోను చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అంత పెద్ద కింగ్ కోబ్రాలు కూడా ఇప్పటికీ జీవించి ఉన్నాయని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Video ViralCobra VideoCobra Bite VideoCobra Bite Viral Videolatest video

Trending News