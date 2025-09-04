Cobra Bite Video: వామ్మో జస్ట్ మిస్.. అర నిమిషం లేటైన ఆ నాగుపాము కాటేసి ఉండేది.. వీడియో..

Cobra Bite Video Watch: మన నివసించే ప్రపంచంలో మానవులతో పాటు జంతువులు, ప్రకృతి ఒకదానితో ఒకటి అనుబంధమై ఉంటాయి.. అయితే, గత కొద్దిగ నుంచి మానవుల అవసరాల కోసం అడవులను నరికేయడం కారణంగా అడవిలోని జంతువులతో పాటు పాములు జనావాసాల్లోకి సంచారం చేయడం ప్రారంభించాయి. అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములు కూడా ఇప్పుడు జనావాసాల్లో సంచారం చేస్తున్నాయి. వీటిని పట్టుకొని రక్షించేందుకు స్నేక్ క్యాచర్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అయితే, చాలామంది పాములు పట్టేవారు ఇదే సమయంలో వీడియోలను తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. తాజాగా ఇలాంటి వీడియోనే ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది..
ప్రముఖ స్నేక్ రెస్క్యూ టీమ్ ‘మురళీవాలే హౌస్లా’ (Murliwale Hausla) టీం ఎప్పటికప్పుడు కింగ్ కోబ్రాలను పట్టుకుంటూ.. సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. తాజాగా ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకుంటూ పోస్ట్ చేసిన వీడియోనే వైరల్ గా మారింది. వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రముఖ స్నేహితు దాదాపు పది అడుగులు కలిగిన అత్యంత భయంకరమైన భారీ నాగుపామును పట్టుకోవడం మీరు చూడొచ్చు. అతను ఆ పామును పట్టుకునే సందర్భంలో తనపై చాలాసార్లు దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ అతనికి ఉన్న నైపుణ్యంతో ఎంతో చాకచక్యంగా ఆ పాము నుంచి తప్పించుకో గలిగాడు.
మురళీవాలే ఒక్కడే ఆ పామును ఎంతో కష్టపడి పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే, ఇదే సమయంలో ఆ పాము ఎంతో చాకచక్యంగా అక్కడి నుంచి పారిపోవడం చూడొచ్చు. అతడికి దొరకకుండా ఎంతో స్పీడుగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆ నాగుపాము అక్కడి నుంచి పరార్ అయిపోయింది. ఇలా పారిపోతున్న పామును ఆ స్నేక్ క్యాచర్ వెంటపడి పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయినప్పటికీ ఆ పాము దొరకకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి.
ఈ వీడియోను చూసిన చాలామంది భిన్నభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోలో అతడు ఆ పాముని పట్టుకోవడం లేదని.. పట్టుకున్న పామును వదిలిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని కొంతమంది దృశ్యాలను చూసిన వారి చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పాములను వదిలిపెట్టే క్రమంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని.. లేదంటే అవి దాడి చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొంతమంది ఈ వీడియోను చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అంత పెద్ద కింగ్ కోబ్రాలు కూడా ఇప్పటికీ జీవించి ఉన్నాయని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
