  • Telugu News
  • సోషల్
  • King Cobra In Grinder Video: వామ్మో.. మిక్సీ బ్లెండర్‌లో నాగుపాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అయిపోతారు!

King Cobra In Grinder Video: వామ్మో.. మిక్సీ బ్లెండర్‌లో నాగుపాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అయిపోతారు!

King Cobra In Mixie Grinder Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో మిక్సీ గ్రైండర్‌పై ఓ పాము అటు ఇటు పాకుతున్న దృశ్యాలు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఇది చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 29, 2025, 03:07 PM IST

King Cobra In Grinder Video: వామ్మో.. మిక్సీ బ్లెండర్‌లో నాగుపాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అయిపోతారు!

King Cobra In Mixie Grinder Video Viral: భారతీయులు వంటగదిని పవిత్రమైన ప్రదేశంగా పరిగణిస్తారు. అప్పుడప్పుడు ఈ వంట గదిలోని ఊహించని ఘటనలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి అప్పుడే చాలామంది భయాందోళనకు గురవుతూ ఉంటారు. తాజాగా ఓ ఇంట్లోని వంట గదిలో కూడా ఇలాంటి ఘటనే ఎదురైందని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోని సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. ఈ దృశ్యాలు చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు షాక్ అయిపోతున్నారు. ఇంతకీ ఈ వీడియో ఏంటి? దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

ఆరు సెకండ్ల నిడివి గల వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.  వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ ఇంట్లో కిచెన్ లో బ్లండర్ లోపల ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా దాని చుట్టూ చుట్టుకుని ఉండడం కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా మిక్సర్‌పై ఆ పాము అటూ ఇటూ తిరగడం కూడా గమనించవచ్చు. వంటగదిలోని బ్లైండ్ జార్‌పై ఈ పాము కనిపించడంతో చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోయి ఈ వీడియో చూస్తున్నారు. 

సాధారణంగా జ్యూసులతోపాటు పచ్చళ్లను తయారు చేసుకునే ఈ మిక్సీ జార్‌పై పాము కనిపించడం చూసి కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, ఈ పాము వంటగదిలోకి ఎలా వచ్చిందో తెలియదు కానీ.. మిక్సర్ జార్‌పై మాత్రం ఒక్కసారిగా దర్శనం ఇవ్వడంతో ఇంట్లో ఉన్న వారంతా షాక్ అయిపోయారు. ఇవే దృశ్యాలను అక్కడే ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు మొబైల్‌ చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాన్ని కాస్త వివిధ సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

సర్పింగ్ షార్ట్స్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్‌ను షేర్ చేస్తుంది. కొంతమంది ఈ వీడియో చూసి వంటగదిలోకి వెళ్లేందుకే భయపడుతున్నారు. ఈ వీడియో చూసిన మరి కొంతమంది కావాలనే ఆ పామును మిక్సీ గ్రైండర్‌పై ఉంచి వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారని అంటున్నారు. ఈ పాము ప్రమాదకరమైంది కాదని కేవలం పెంచుకుంది మాత్రమేనని వారు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

King CobraKing Cobra VideoKing Cobra Latest VideoViral videoLatest Viral Video

