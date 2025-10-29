King Cobra In Mixie Grinder Video Viral: భారతీయులు వంటగదిని పవిత్రమైన ప్రదేశంగా పరిగణిస్తారు. అప్పుడప్పుడు ఈ వంట గదిలోని ఊహించని ఘటనలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి అప్పుడే చాలామంది భయాందోళనకు గురవుతూ ఉంటారు. తాజాగా ఓ ఇంట్లోని వంట గదిలో కూడా ఇలాంటి ఘటనే ఎదురైందని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోని సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. ఈ దృశ్యాలు చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు షాక్ అయిపోతున్నారు. ఇంతకీ ఈ వీడియో ఏంటి? దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఆరు సెకండ్ల నిడివి గల వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ ఇంట్లో కిచెన్ లో బ్లండర్ లోపల ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా దాని చుట్టూ చుట్టుకుని ఉండడం కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా మిక్సర్పై ఆ పాము అటూ ఇటూ తిరగడం కూడా గమనించవచ్చు. వంటగదిలోని బ్లైండ్ జార్పై ఈ పాము కనిపించడంతో చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోయి ఈ వీడియో చూస్తున్నారు.
సాధారణంగా జ్యూసులతోపాటు పచ్చళ్లను తయారు చేసుకునే ఈ మిక్సీ జార్పై పాము కనిపించడం చూసి కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, ఈ పాము వంటగదిలోకి ఎలా వచ్చిందో తెలియదు కానీ.. మిక్సర్ జార్పై మాత్రం ఒక్కసారిగా దర్శనం ఇవ్వడంతో ఇంట్లో ఉన్న వారంతా షాక్ అయిపోయారు. ఇవే దృశ్యాలను అక్కడే ఉన్న కుటుంబ సభ్యులు మొబైల్ చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాన్ని కాస్త వివిధ సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి.
సర్పింగ్ షార్ట్స్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన ఈ వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేర్ చేస్తుంది. కొంతమంది ఈ వీడియో చూసి వంటగదిలోకి వెళ్లేందుకే భయపడుతున్నారు. ఈ వీడియో చూసిన మరి కొంతమంది కావాలనే ఆ పామును మిక్సీ గ్రైండర్పై ఉంచి వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారని అంటున్నారు. ఈ పాము ప్రమాదకరమైంది కాదని కేవలం పెంచుకుంది మాత్రమేనని వారు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
