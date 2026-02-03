English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Cobra Hood Video Viral: జనాలు అధికంగా తిరిగే ప్రాంతంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకొని స్నేక్ క్యాచర్స్ ఓ డబ్బాలో బంధించారు. ఆ డబ్బాలు పాము పడగవిప్పి అటు ఇటు చూస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడే ఇలా చూడండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 3, 2026, 02:17 PM IST

Cobra Hood Video: వామ్మో.. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో ఇదే చూడండి..

Cobra Hood Video Watch Now: ఓ నగర శివారులో సాయంత్రం పూట నాగుపాము ప్రత్యక్షమవడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. అయితే స్థానికుల సమాచారం మేరకు అక్కడికి వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చేరుకొని ఆ పాముని రెస్క్యూ చేశాడు ఈ సందర్భంలో తీసిన వీడియో ఇప్పుడు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. మున్నా అనే స్నేక్ క్యాచర్ పట్టుకున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన పామును ఓ డబ్బాలో బంధించాడు. ఇలా బంధించిన పామును వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో సరదాగా పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో యూట్యూబ్లో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

ఘటనకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ తెల్లని ప్లాస్టిక్ డబ్బాలలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా ను బంధించిన దృశ్యాలు మీరు చూడొచ్చు. అలాగే ఆ డబ్బాలో పాము ఎంతో భయానకంగా పడగవిప్పి బయటికి వచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న సందర్భం కూడా మీకు కళ్ళకు కట్టినట్లు కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోలో ఆ పాము ఆకారం, దాని వెనక భాగంలో ఉండే పడగా చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. అయితే ఆ పాము అలాగే పడక విప్పి ఉండిపోయింది.. స్నేక్ క్యాచర్ బృందం ఆ పాము ఎప్పుడైనా బయటికి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని.. వారు అక్కడే అది బయటికి రాకుండా కాపలాగా ఉండడం మీరు చూడొచ్చు 

సుమారు 30 సెకండ్ల నిడివి గల ఈ వీడియోలో ఆ కోబ్రా ఎంత ఉగ్రరూపం లో ఉందో మీరు క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. ఈ వీడియోలో ఆ పాము పదేపదే పడగలను అటు ఇటు కదుపుతూ.. తన రక్షణ కోసం సిద్ధమవుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. స్నేక్ క్యాచర్స్ కూడా పాము కు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా మంచి డబ్బాలోనే బంధించినట్లు తెలుస్తోంది. అందుకే ఆ పాము ఏమాత్రం బయటికి రాలేకపోయింది. 

గత కొద్ది రోజుల నుంచి ఇలా పాములు అడవుల్లో నుంచి జనాభాసాల మధ్యలోకి వస్తున్నాయి. ఇవి ప్రమాదమని భావించి కొంతమంది వీటిని చంపేస్తున్నారు.. నిజానికి ఇలా చేయడం వల్ల ప్రకృతికి ఎంతో హాని కలిగే అవకాశాలున్నాయి. కాబట్టి ఇలా వన్యప్రాణులను చంపే బదులు.. మీకు దగ్గరలో ఉన్న వన్యప్రాణి సంరక్షకులకు సమాచారం అందించడం మేలు. వాళ్లు ఇలాంటి పాములను పట్టికెళ్లి సురక్షితమైన అడవి ప్రాంతంలో వదిలిపెడతారు. తద్వారా పర్యావరణ సమతుల్యత పెరుగుతుంది.

