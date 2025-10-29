Cobra Playing Video: అద్భుతం.. గుడిపై పడగవిప్పి ఆడుతున్న నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో ఇదే..

Cobra Playing Open Hood Latest Viral Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు అద్భుతమైన ప్రజాధరణ పొందుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు షేర్ చేసే వీడియోలు అయితే, నెటిజన్లను అబ్బురపరుస్తూ, లక్షల వ్యూస్ సంపాదిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని పాములకు సంబంధించిన షార్ట్ వీడియోలైతే విపరీతంగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు చూస్తూ షేర్ కూడా చేస్తున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు వారు రెస్క్యూ చేస్తున్న పాములను వీడియోలు తీసి పోస్ట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఓ వన్యప్రాణి సంరక్షకుడు షేర్ చేసిన వీడియో విపరీతంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో ఏముందో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ వీడియోలో ఒక అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము చిన్న గుడిపై పడగవిప్పి కూర్చొని బుసలు కొట్టడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ రాతి గుడి పై అటు ఇటు తిరగడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. సాధారణంగా దేవాలయాలపై ఇలాంటి పాములు కనిపించడం చాలా అరుదు. కానీ ఈ వీడియోలో నాగుపాము పడగవిప్పి మరి గుడిపై కూర్చొని కనిపించడం సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తోంది.
అలాగే గుడిపై కూర్చున్న ఈ నాగుపాము వీడియో తీస్తున్న వారిపై బుసలు కొట్టడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. దీనినే హెచ్చరికగా కూడా భావించవచ్చని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. ఈ వీడియో చూసిన మరి కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులైతే గుడి పై పడగ విప్పిన ఈ పాము అత్యంత శక్తివంతమైందని అలాగే కొన్ని ప్రత్యేకమైన శక్తులు కలిగి ఉందని చెబుతున్నారు. ఇక మరి కొంతమంది అయితే ఆ పాము ఏదో ఒక ప్రమాదాన్ని పసిగట్టి ఉందని అందుకే అది పడగవిప్పి అలా బుసలు కొడుతూ ఉందని అంటున్నారు.
ఏది ఏమైనా ఇలాంటి పాములకు సంబంధించిన దృశ్యాలు చూసినప్పుడు చాలామంది ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది దీనిని నాగదేవతగా కూడా భావిస్తారు. సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి వీడియోలు వైరల్ అవ్వడం సర్వసాధారణమే అయినప్పటికీ.. కొత్తగా చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతూ ఉంటారు. అయితే తాజాగా వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను Serpent Shorts అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను 62,000 మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు సమాచారం.
