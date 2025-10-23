English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Big Hood Cobra Video: వంట గదిలో పడగ విప్పి కూర్చున్న నాగుపాము.. వీడియో నెట్టింట్లో హల్చల్..

Big Hood Cobra Video: వంట గదిలో పడగ విప్పి కూర్చున్న నాగుపాము.. వీడియో నెట్టింట్లో హల్చల్..

Big Hood Cobra Video Watch: వంటగదిలో దూరిన పాముని పట్టుకున్న స్నేక్ సేవర్‌కి సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకున్న దృశ్యాలు మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇవే..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 23, 2025, 06:22 PM IST

Trending Photos

Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
7
Gold rates
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
8
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
10
IPL 2026 Mini Auction
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
Big Hood Cobra Video: వంట గదిలో పడగ విప్పి కూర్చున్న నాగుపాము.. వీడియో నెట్టింట్లో హల్చల్..

Big Hood Cobra Video Watch Now: అడవికి దగ్గరగా పట్టణ శివారులో నివసించే ప్రజలను వనికించే ఓ అత్యంత అరుదైన ఘటన తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ కుటుంబ సభ్యుల నివసిస్తున్న ఇంటి కిచెన్‌లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా దర్శనం ఇచ్చిన ఘటన ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. సాధారణంగా చాలా కింగ్ కోబ్రాలు అడవుల్లో ఆహార కొరత తగ్గడం కారణంగా జనావాసాల్లోకి సంచారం చేస్తున్నాయి.. ఇందులో భాగంగానే కొంతమంది వీటిని చూసి స్నేక్స్‌కు సమాచారం అందిస్తున్నారు. వారు అక్కడికి చేరుకొని.. రెస్క్యూ చేస్తున్నారు. ఇలా వాటిని పట్టుకునే క్రమంలో తీసిన వీడియోలు వైరల్‌గా మారుతున్నాయి. తాజాగా కూడా ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్ అవ్వడం విశేషం...

Add Zee News as a Preferred Source

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. కిచెన్లో ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా దూరింది.. అయితే, ఉదయం పూట వంట వండడానికి వెళ్లిన ఇంటి యజమానికి అకస్మాత్తుగా ఈ పాము కనిపిస్తుంది. దీంతో వెంటనే దగ్గరులో ఉన్న స్నేక్ క్యాచర్‌కి సమాచారం అందిస్తారు. వెంటనే అతను అక్కడికి చేరుకొని ఆ పామును వెతికేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే, ఆ పాము వంటగదిలోని పప్పు డబ్బాల చాటున నక్కింది.. దీనిని గమనించిన స్నేక్ క్యాచర్ అక్కడున్న డబ్బాలన్నింటినీ తొలగించాడు. అంతేకాకుండా ఆ పాముని పట్టుకోవడానికి తన దగ్గర ఉన్న స్టిక్‌తో మొదటగా దానిని తలభాగంలో ఉంచాడు. 

స్నేక్ స్టిక్‌ని తల భాగంలో ఉంచగా.. ఆ పాము ఒక్కసారిగా ఆగ్రహానికి గురై.. పడగవిపింది. దీంతో అతను ఒక్కసారిగా ఆ స్టిక్‌ను పాము వీపు వైపు తీసుకువచ్చి పాముని వంచాడు. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా స్నేక్ క్యాచర్ ఆ పాముని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ సమయంలో ఆ పాము కాటేసే ప్రయత్నం కూడా చేసింది. దీంతో ఆ స్నేక్ క్యాచర్ మరింత జాగ్రత్తగా.. పాములు పట్టుకుని.. ఓ ప్లాస్టిక్ సంచిలో బంధించి.. అడవిలో వదిలిపెట్టేసాడు.. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

సోషల్ మీడియాలో తాజాగా ఇలాంటి పాముల సంచారాలకు సంబంధించిన ఎన్నో వీడియోలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. చాలామంది ఇలాంటి వీడియోలే చూస్తున్నారు. తాజాగా ఈ వీడియో కూడా విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతూ వస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను Munna Snake Rescuer కి సంబంధించిన యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని లక్షల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Cobra Hood VideoViral videoBiggest Cobra VideoBiggest Cobra Video Viral

Trending News