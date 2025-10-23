Big Hood Cobra Video: వంట గదిలో పడగ విప్పి కూర్చున్న నాగుపాము.. వీడియో నెట్టింట్లో హల్చల్..

Big Hood Cobra Video Watch Now: అడవికి దగ్గరగా పట్టణ శివారులో నివసించే ప్రజలను వనికించే ఓ అత్యంత అరుదైన ఘటన తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓ కుటుంబ సభ్యుల నివసిస్తున్న ఇంటి కిచెన్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా దర్శనం ఇచ్చిన ఘటన ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. సాధారణంగా చాలా కింగ్ కోబ్రాలు అడవుల్లో ఆహార కొరత తగ్గడం కారణంగా జనావాసాల్లోకి సంచారం చేస్తున్నాయి.. ఇందులో భాగంగానే కొంతమంది వీటిని చూసి స్నేక్స్కు సమాచారం అందిస్తున్నారు. వారు అక్కడికి చేరుకొని.. రెస్క్యూ చేస్తున్నారు. ఇలా వాటిని పట్టుకునే క్రమంలో తీసిన వీడియోలు వైరల్గా మారుతున్నాయి. తాజాగా కూడా ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్ అవ్వడం విశేషం...
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. కిచెన్లో ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా దూరింది.. అయితే, ఉదయం పూట వంట వండడానికి వెళ్లిన ఇంటి యజమానికి అకస్మాత్తుగా ఈ పాము కనిపిస్తుంది. దీంతో వెంటనే దగ్గరులో ఉన్న స్నేక్ క్యాచర్కి సమాచారం అందిస్తారు. వెంటనే అతను అక్కడికి చేరుకొని ఆ పామును వెతికేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే, ఆ పాము వంటగదిలోని పప్పు డబ్బాల చాటున నక్కింది.. దీనిని గమనించిన స్నేక్ క్యాచర్ అక్కడున్న డబ్బాలన్నింటినీ తొలగించాడు. అంతేకాకుండా ఆ పాముని పట్టుకోవడానికి తన దగ్గర ఉన్న స్టిక్తో మొదటగా దానిని తలభాగంలో ఉంచాడు.
స్నేక్ స్టిక్ని తల భాగంలో ఉంచగా.. ఆ పాము ఒక్కసారిగా ఆగ్రహానికి గురై.. పడగవిపింది. దీంతో అతను ఒక్కసారిగా ఆ స్టిక్ను పాము వీపు వైపు తీసుకువచ్చి పాముని వంచాడు. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా స్నేక్ క్యాచర్ ఆ పాముని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ సమయంలో ఆ పాము కాటేసే ప్రయత్నం కూడా చేసింది. దీంతో ఆ స్నేక్ క్యాచర్ మరింత జాగ్రత్తగా.. పాములు పట్టుకుని.. ఓ ప్లాస్టిక్ సంచిలో బంధించి.. అడవిలో వదిలిపెట్టేసాడు.. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
సోషల్ మీడియాలో తాజాగా ఇలాంటి పాముల సంచారాలకు సంబంధించిన ఎన్నో వీడియోలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. చాలామంది ఇలాంటి వీడియోలే చూస్తున్నారు. తాజాగా ఈ వీడియో కూడా విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతూ వస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను Munna Snake Rescuer కి సంబంధించిన యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని లక్షల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు.
