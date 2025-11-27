English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • King Cobra Video: అర్ధరాత్రి దేవుడి గుడిలో దూరిన నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

King Cobra Video: అర్ధరాత్రి దేవుడి గుడిలో దూరిన నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

King Cobra Latest Viral Video Watch Here: అర్దరాత్రి దేవుడి గుడిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము దూరిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 27, 2025, 03:19 PM IST

King Cobra Video: అర్ధరాత్రి దేవుడి గుడిలో దూరిన నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

Venomous King Cobra Latest Viral Video Watch Here: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఉత్కంఠభరితమైన వీడియోలు అప్పుడప్పుడు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నాగుపాములు పట్టుకునే సమయంలో చిత్రీకరించి పోస్ట్‌ చేసిన వీడియోలు అప్పుడప్పుడు మాములుగా వైరల్ అవ్వడం లేదు.. ఇలాంటి వీడియోలను చూసిన చాలా మంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇటీవలే అక్బర్‌ అజీజ్ స్నేక్ క్యాచర్స్‌ (Akbar Aziz Snake Catchers) బృందానికి సంబంధించిన వీడియోలు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇటీవలే కూడా ఓ పాముకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. భారీ నాగుపామును ఓ వ్యక్తి ఎంతో సులభంగా పట్టుకోవడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, ఈ వీడియోలో పామును, ఎప్పుడు ఎక్కడ పట్టుకున్నాడు. అనే వివరాలను కూడా వెల్లడించారు. అక్బర్‌ అజీజ్ అనే పాములు పట్టే వ్యక్తి, అర్ధరాత్రి ఓ ఇంట్లోకి వెళ్లడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ఓ ఇంట్లోని దేవుడి గుడిలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము సంచారం చేస్తుంది. దీంతో ఆ కుటుంబ సభ్యులు స్నేక్‌ క్యాచర్‌కి సమాచారం అందిస్తారు.

స్నేక్‌ క్యాచర్‌కి సమాచారం అందించిన వెంటనే వారు అక్కడి చేరుకుంటారు. అయితే, చేరుకుని ఆ గుడిలో ఉన్న నాగుపామును పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఈ పాము పట్టుకునే సమయంలో వారిపై దాడి చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తుంది. అయితే, వారు దానిని గమనించి.. వెంటనే దాని నుంచి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇలా కొద్ది సేపు వారు ఆ పామును పట్టుకునే ప్రయత్నం చేసి.. చివరి దానిని పట్టుకుంటారు.

అర్ధరాత్రి దేవుడి గుడిలో ఆ పామును పట్టుకుని ఓ సంచీలో బంధిస్తారు. ఇలా పట్టుకున్న పామును ఓ సురక్షితమైన ప్రదేశంలో వదిలిపెడతారు. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతన్నాయి. దీనిని Akbar Aziz Snake Catchers అనే యూట్యుబ్‌ ఛానెల్‌ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతోంది.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

