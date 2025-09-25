English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Snake Video: వామ్మో.. ఆకాశం రంగులో హడలెత్తిస్తున్న నాగుపాము.. కోపంగా బుసలు కొడుతూ.. అరుదైన వీడియో..

Cobra Snake Video: పాము ఆకాశంలోని నీలిరంగులో ఉంది. దాన్ని చూస్తుంటే గుండెలు జారీపోయేలా కోపంతో ఉంది. ఇంతలో స్నేక్ క్యాచర్ దాన్ని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించడంతో అది కోపంగా కాటువేసేందుకు ప్రయత్నించింది. ఈవీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 25, 2025, 05:18 PM IST
  • నీలిరంగులో బుసలు కొడుతున్న పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Snake Video: వామ్మో.. ఆకాశం రంగులో హడలెత్తిస్తున్న నాగుపాము.. కోపంగా బుసలు కొడుతూ.. అరుదైన వీడియో..

Venomous Cobra snake Angry on snake catcher Trending video: సాధారణంగా ప్రాణాల మీద తీపి ఉన్నవారు ఎవరైన పాములంటే భయంతో దూరంగా పోతారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం పాములతో అస్సలు భయపడరు. వాటిని ఏదో ఆటవస్తువుల్లా ఫీల్ అవుతుంటారు. వానాకాలంలో పాములు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. చెరువులు, గుట్టలు సమీపంలో ఉండే ఇళ్లలో పాములు తరచుగా సంచరిస్తుంటాయి.

పాముల వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట ఎక్కువగా వైరల్గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా పాముల వీడియోలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక నీలిరంగు బుసలు కొడుతున్న పాము వీడియో నెట్టింట సందడి చేస్తుంది.  

 

వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో నీలం రంగులో భారీ నాగు పాము కోపంగా బుసలు కొడుతుంది. అది ఆకాశం రంగులో ఉంది. ఇంతలో స్నేక్ క్యాచర్ ఆ పామును బంధించేందుకు ప్రయత్నించడంతో ఆ పాము కాటేసేందుకు ప్రయత్నించింది.

పాము ఎంతో  కోపంగా స్నేక్ క్యాచర్ పలు మార్లు కాటు వేయడానికి ప్రయత్నించింది.  కానీ స్నేక్ క్యాచర్ కొంత జాగ్రత్తగా ఉండటం వల్ల పాము కాటు నుంచి అతను తప్పించుకున్నాడు. పాము మాత్రం నీలం రంగులో చాలా డెంజర్ గా ఉంది.

Read more: Couple Romance Video: ఏంట్రా ఈ బరితెగింపు..?.. బస్టాండ్‌లో యువతిని ముద్దులు పెడుతూ, అక్కడ చెయ్యిపెట్టి మరీ.!. వీడియో..

ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.మరీ ఇంత ఘోరంగా ఉందేంటీ బాబోయ్ అంటూ  కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videoking cobra snakesnake bite Videopamula videopamu katu

