English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: అయ్యో.. పాపం.. కోడి పిల్లలపై బుసలు కొడుతూ నాగుపాము దాడి.. షాకింగ్ వీడియో..

Snake Video: అయ్యో.. పాపం.. కోడి పిల్లలపై బుసలు కొడుతూ నాగుపాము దాడి.. షాకింగ్ వీడియో..

Snake viral Video: కోడిపిల్లలు ఉన్న తొట్టిలోకి నాగుపాము ప్రవేశించింది. దీంతో తల్లి కోడి విలవిల్లాడిపోయింది.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు పాపం.. ఆ కోడిపిల్లల్ని కోబ్రా తినేసుంటుందని నెటిజన్లు భయపడిపోతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 24, 2025, 09:26 AM IST
  • కోడిపిల్లలపై పాము దాడి..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Chatugrahi Yoga: 50 యేళ్ల తర్వాత అరుదైన చతుర్గ్రాహి యోగం.. రాసి పెట్టుకోండి ఈ రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కావడం గ్యారంటీ..
6
Chaturgrahi Yoga
Chatugrahi Yoga: 50 యేళ్ల తర్వాత అరుదైన చతుర్గ్రాహి యోగం.. రాసి పెట్టుకోండి ఈ రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కావడం గ్యారంటీ..
Naga Chaitanya: ఒకేసారి ఇద్దరితో రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న.. తన తప్పు ఒప్పుకున్న నాగచైతన్య..!
5
Naga Chaitanya Two Timed Relationship
Naga Chaitanya: ఒకేసారి ఇద్దరితో రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న.. తన తప్పు ఒప్పుకున్న నాగచైతన్య..!
Traffic Challan Discount: ట్రాఫిక్ చలాన్లపై బంపర్ డిస్కౌంట్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. వెంటనే చెల్లించండి..!
5
Traffic challans
Traffic Challan Discount: ట్రాఫిక్ చలాన్లపై బంపర్ డిస్కౌంట్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. వెంటనే చెల్లించండి..!
Cobweb: ఇంట్లో సాలెగూడు ఉండడం అదృష్టమా.. దురదృష్టమా?
5
Cobweb Review
Cobweb: ఇంట్లో సాలెగూడు ఉండడం అదృష్టమా.. దురదృష్టమా?
Snake Video: అయ్యో.. పాపం.. కోడి పిల్లలపై బుసలు కొడుతూ నాగుపాము దాడి.. షాకింగ్ వీడియో..

Venomous Cobra Snake attack on chickens video: సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారుతుంటాయి. దట్టమైన అడవులు, చెరువులు, ఏపుగా చెట్లు ఉన్న చోట కోబ్రాలు ఎక్కువగా సంచారం చేస్తాయి. పాములకు ఎలుకలు, కోళ్లంటే చాలా ఇష్టమైన ఫుడ్. వీటిని ఎంతో ఇష్టంతో తింటు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కోబ్రాలు ఎక్కువగా ఇటీవల ఇళ్లలోకి దూరిపోతున్నాయి. బెడ్ ల కింద, బైక్ ల మీద, సోఫాల్లో నక్కి ఉంటున్నాయి. వీటికి సంబంధించిన అనేక వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట సందడి చేస్తున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ముఖ్యంగా కోబ్రాలు కన్పిస్తే చాలా మంది  వెంటనే స్నేక్ సొసైటీవారికి సమాచారం ఇస్తారు. మరికొంత మంది వాటితో స్టంట్ లకు దిగుతారు. ఎంతైన వాటితో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో  ప్రస్తుతం ఒక భారీ సర్పం ఇంట్లో కోళ్లు ఉన్న ప్రదేశంలోకి వెళ్లింది. అక్కడ కోడి పెట్ట, దాని పిల్లలు ఉన్నాయి.

పాము బుసలు కొడుతూ కోడి పిల్లలున్న తొట్టెలోకి ఎక్కి కూర్చుంది. దీంతో అవి పాపం.. భయంతో బిక్కు బిక్కు మంటు అక్కడి నుంచి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. తల్లి కోడి పామును అక్కడి నుంచి తరిమేసేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. అయిన కూడా  అది అక్కడే బుసలు కొడుతూ నిల్చుంది.

Read more: Snake Video: ఓర్నాయనో.. రైడింగ్‌కు వెళ్తుందా ఏంటీ..?.. బైక్ మీద కూర్చుని బుసలు కొడుతున్న నాగు పాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

మరీ తల్లి కోడి అక్కడి నుంచి కోబ్రా వెళ్లేలా తన శక్తినంత కూడా గట్టుకుని ప్రయత్నించింది.  చివరకు ఏమైందో కానీ.. మొత్తంగా ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. పాపం.. కోడి పిల్లల్ని పాము తినేసి ఉంటుందా ఏంటి అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snake videoSnake attacks on Chickenssnake ai videoKing Cobra Snake Video

Trending News