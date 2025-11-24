Snake Video: అయ్యో.. పాపం.. కోడి పిల్లలపై బుసలు కొడుతూ నాగుపాము దాడి.. షాకింగ్ వీడియో..

Venomous Cobra Snake attack on chickens video: సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారుతుంటాయి. దట్టమైన అడవులు, చెరువులు, ఏపుగా చెట్లు ఉన్న చోట కోబ్రాలు ఎక్కువగా సంచారం చేస్తాయి. పాములకు ఎలుకలు, కోళ్లంటే చాలా ఇష్టమైన ఫుడ్. వీటిని ఎంతో ఇష్టంతో తింటు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కోబ్రాలు ఎక్కువగా ఇటీవల ఇళ్లలోకి దూరిపోతున్నాయి. బెడ్ ల కింద, బైక్ ల మీద, సోఫాల్లో నక్కి ఉంటున్నాయి. వీటికి సంబంధించిన అనేక వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట సందడి చేస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా కోబ్రాలు కన్పిస్తే చాలా మంది వెంటనే స్నేక్ సొసైటీవారికి సమాచారం ఇస్తారు. మరికొంత మంది వాటితో స్టంట్ లకు దిగుతారు. ఎంతైన వాటితో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీ సర్పం ఇంట్లో కోళ్లు ఉన్న ప్రదేశంలోకి వెళ్లింది. అక్కడ కోడి పెట్ట, దాని పిల్లలు ఉన్నాయి.
పాము బుసలు కొడుతూ కోడి పిల్లలున్న తొట్టెలోకి ఎక్కి కూర్చుంది. దీంతో అవి పాపం.. భయంతో బిక్కు బిక్కు మంటు అక్కడి నుంచి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. తల్లి కోడి పామును అక్కడి నుంచి తరిమేసేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. అయిన కూడా అది అక్కడే బుసలు కొడుతూ నిల్చుంది.
మరీ తల్లి కోడి అక్కడి నుంచి కోబ్రా వెళ్లేలా తన శక్తినంత కూడా గట్టుకుని ప్రయత్నించింది. చివరకు ఏమైందో కానీ.. మొత్తంగా ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. పాపం.. కోడి పిల్లల్ని పాము తినేసి ఉంటుందా ఏంటి అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.