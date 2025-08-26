Snake Video: వామ్మో.. భయంకరంగా బుసలు కొడుతూ పడగ విప్పిన కోడె నాగు.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవ్వడం ఖాయం..

Venomous Cobra Snake breathing Trending video: పాముల వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వానాకాలంలో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. తరచుగా కోబ్రాలు జనావాసాల్లోకి రావడం వల్ల వానాకాలంలో పాము కాట్లుఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటాయి.ఈ నేపథ్యంలో కొంత మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వాళ్లకు సమాచారం ఇస్తారు.మరికొంత మంది మాత్రం పాములపైన దాడులు చేస్తారు. వాటిపైన తమ ప్రతాపం చూపిస్తారు.
అయితే.. పాములకు ఆపద కల్గించకూడదని పండితులు చెబుతుంటారు. దీని వల్ల కాలసర్పదోషాలు చుట్టుకుంటాయంటారు. పొరపాటున కూడా పాములకు ఆపదను కల్గించడం, వాటికి చెడు చేయాలని ఆలోచన రావడం కూడా పాపంగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతంవైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో ఒక నాగు పాము కోపంతో పడగ విప్పి మరీ బుసలు కొడుతుంది.
మరీ అది ఎంతో కోపంలో ఉందంటే.. బలంగా పెద్ద శబ్దం చేసుకుంటూ బుసలు కొడుతుంది.దీన్ని చూస్తేనే సుస్సు పోసుకునేలా ఉంది. దాని బుసలు కొట్టిన శబ్దం చాలా దూరం వరకు కూడా విన్పిస్తుంది. మొత్తంగా ఈ నాగు పామును కొంత మంది వీడియో తీశారు.
మరీ వారు వీడియో తీస్తున్నారని దీనికి మరింత కోపం వచ్చినట్లు ఉంది. మొత్తంగా అది వీడియో తీస్తున్న వారిపై పడగ విప్పి మరీ దాడికి రెడీగా ఉంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాప్ రే పామును చూస్తేనే వెన్నులో వణుకు పుడుతుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.