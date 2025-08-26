Snake Video: వామ్మో.. భయంకరంగా బుసలు కొడుతూ పడగ విప్పిన కోడె నాగు.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవ్వడం ఖాయం..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 26, 2025, 03:17 PM IST
Venomous Cobra Snake breathing Trending video: పాముల వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వానాకాలంలో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. తరచుగా కోబ్రాలు జనావాసాల్లోకి రావడం వల్ల వానాకాలంలో పాము కాట్లుఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటాయి.ఈ  నేపథ్యంలో కొంత మంది పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వాళ్లకు సమాచారం ఇస్తారు.మరికొంత మంది మాత్రం పాములపైన దాడులు చేస్తారు. వాటిపైన తమ ప్రతాపం  చూపిస్తారు.

అయితే.. పాములకు ఆపద కల్గించకూడదని పండితులు చెబుతుంటారు. దీని వల్ల కాలసర్పదోషాలు చుట్టుకుంటాయంటారు. పొరపాటున కూడా పాములకు  ఆపదను కల్గించడం, వాటికి చెడు చేయాలని ఆలోచన రావడం కూడా పాపంగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతంవైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో ఒక నాగు పాము కోపంతో పడగ విప్పి మరీ బుసలు కొడుతుంది.

 

మరీ అది ఎంతో కోపంలో ఉందంటే.. బలంగా పెద్ద శబ్దం చేసుకుంటూ బుసలు కొడుతుంది.దీన్ని చూస్తేనే సుస్సు పోసుకునేలా ఉంది. దాని బుసలు కొట్టిన శబ్దం చాలా దూరం వరకు కూడా విన్పిస్తుంది. మొత్తంగా ఈ నాగు పామును కొంత మంది వీడియో తీశారు.

మరీ వారు వీడియో తీస్తున్నారని దీనికి మరింత కోపం వచ్చినట్లు ఉంది. మొత్తంగా అది వీడియో తీస్తున్న వారిపై పడగ విప్పి మరీ దాడికి రెడీగా ఉంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాప్ రే పామును చూస్తేనే వెన్నులో వణుకు పుడుతుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 
 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Snake VideoKing Cobra Snake Videovenomous cobra snakeSnake Viral Video

