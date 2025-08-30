Snake Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. గేటు మీద పడగవిప్పి ఇంటికి కాపాలా కాస్తున్న నాగు పాము.!. వీడియో ఇదే..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 30, 2025, 06:31 PM IST
Cobra Snake hanging out the gate Trending Video: చాలా మంది ఇటీవల పాములు,కొండ చిలువల్ని తమ ఇళ్లలో పెంచుకుంటున్నారు. ఒకప్పుడు కుక్కలు, పిల్లలు, చిలుకలు, ఇలా కొన్ని జంతువులు మాత్రమే మనం పెంచుకోవడం చూసే వాళ్లం కానీ జనాల పైత్యం కాస్త పీక్స్ కు చేరింది. క్రూర జంతువులు, డెంజర్ ఎనిమల్స్ ను సైతం తమ పక్కలో బెడ్ ల మీద పెట్టుకుంటున్నారు. వాటితో సహా జీవనం చేస్తున్నారు. ఇటీవల కొంత మంది పాముల్ని, కొండ చిలువల్ని సైతం తమ ఇళ్లలోపెంచుకుంటున్నారు.

ఇలాంటి వీడియోలు ఇప్పటికే తెగ వైరల్ అయ్యాయి. నెటిజన్లు ఇటీవల పాముల వీడియోలు చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అందుకే ఎక్కడ ఎలాంటి నాగు పాముల వీడియోలు కన్పించిన కూడా నెటిజన్లు వెంటనే తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు చేస్తున్నారు. దీంతో అవి కాస్త నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక పాము గేట్ మీద బుసలు కొడుతూ మరీ హల్ చల్ చేస్తుంది.

 

పాము గేటు మీద పడగ విప్పి మరీ కూర్చుంది. అది బైట నుంచి వస్తున్న వారిపై బుసలు కొడుతుంది. మరీ దాన్ని కాపాలాగా పెట్టారో లేదా పాము గేటు ఎక్కి కూర్చుందో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా అది మాత్రంగేట్ మీద తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. దీన్ని గమనించిన వారు స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన వారు కాస్త నాగు పామును ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు.

ఆ నాగు పాము పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటే బుసలు కొడుతూ కాటువేసేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ ఆ స్నేక్ క్యాచర్ దాన్ని జాగ్రత్తగా బంధించి డబ్బాలో వేశాడు.ఆ తర్వాత దగ్గరలోని అడవుల్లో వదిలేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

