Snake Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. గేటు మీద పడగవిప్పి ఇంటికి కాపాలా కాస్తున్న నాగు పాము.!. వీడియో ఇదే..

Cobra Snake hanging out the gate Trending Video: చాలా మంది ఇటీవల పాములు,కొండ చిలువల్ని తమ ఇళ్లలో పెంచుకుంటున్నారు. ఒకప్పుడు కుక్కలు, పిల్లలు, చిలుకలు, ఇలా కొన్ని జంతువులు మాత్రమే మనం పెంచుకోవడం చూసే వాళ్లం కానీ జనాల పైత్యం కాస్త పీక్స్ కు చేరింది. క్రూర జంతువులు, డెంజర్ ఎనిమల్స్ ను సైతం తమ పక్కలో బెడ్ ల మీద పెట్టుకుంటున్నారు. వాటితో సహా జీవనం చేస్తున్నారు. ఇటీవల కొంత మంది పాముల్ని, కొండ చిలువల్ని సైతం తమ ఇళ్లలోపెంచుకుంటున్నారు.
ఇలాంటి వీడియోలు ఇప్పటికే తెగ వైరల్ అయ్యాయి. నెటిజన్లు ఇటీవల పాముల వీడియోలు చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అందుకే ఎక్కడ ఎలాంటి నాగు పాముల వీడియోలు కన్పించిన కూడా నెటిజన్లు వెంటనే తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు చేస్తున్నారు. దీంతో అవి కాస్త నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక పాము గేట్ మీద బుసలు కొడుతూ మరీ హల్ చల్ చేస్తుంది.
పాము గేటు మీద పడగ విప్పి మరీ కూర్చుంది. అది బైట నుంచి వస్తున్న వారిపై బుసలు కొడుతుంది. మరీ దాన్ని కాపాలాగా పెట్టారో లేదా పాము గేటు ఎక్కి కూర్చుందో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా అది మాత్రంగేట్ మీద తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. దీన్ని గమనించిన వారు స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇచ్చారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన వారు కాస్త నాగు పామును ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు.
ఆ నాగు పాము పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటే బుసలు కొడుతూ కాటువేసేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ ఆ స్నేక్ క్యాచర్ దాన్ని జాగ్రత్తగా బంధించి డబ్బాలో వేశాడు.ఆ తర్వాత దగ్గరలోని అడవుల్లో వదిలేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు.