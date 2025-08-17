Venomous cobra snake hiding in car tyre trending video: కొన్నిరోజులుగా దేశ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. క్లౌడ్ బరస్ట్ వల్ల జన జీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. అసలు జనాలు కాళ్లు బైటకు పెట్టాలంటేనే భయంతో వణికిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా వర్షాల వల్ల రోడ్లన్ని చెరువులుగా మారిపోయాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరింది. దీంతో జనాలు వర్షాల ధాటికి బెంబెలెత్తిపోతున్నారు.
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో.. ఇళ్లలోకి కూడా నీళ్లు వచ్చి చేరుతుంది. దీంతో కొన్నిసార్లు ఇళ్లలోకి వరద నీటితో పాటు, మొసళ్లు, పాములు, కొండ చిలువలు కూడా వచ్చిన ఘటనలు ఉన్నాయి. ఇది ముఖ్యంగా ఇంట్లో వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశాల్ని తమ అడ్డాలుగా మార్చుకుంటాయి. ప్రస్తుతం ఒక నాగు పాముకూడా అదే విధంగా వచ్చినట్లుంది.
కోబ్రా స్నేక్ ఇంట్లో వెస్ట్ గా పడేసి ఉంచిన ఒక కారు టైర్ లో దూరి దానిలో నక్కి కూర్చుంది. ఇంతలో దాని తోక బైటనే ఉండటంతో ఆ ఇంట్లోని వారు గమనించారు. వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వాళ్లకు సమాచారం ఇచ్చారు. స్కేక్ లు పట్టే వ్యక్తులు చాకచక్యంగా నాగుపామును బంధించారు. కానీ పాము టైర్ నుంచి బైటకు వచ్చేలా చేస్తే... కోపంతో బుసలు కొడుతుంది. అంతే కాకుండా.. అస్సలు బైటకు రావడానికి ఇష్టంలేదన్నట్లు ప్రవర్తిస్తుంది.
చివరకు కొన్ని గంటల పాటు కష్టపడి పామును పట్టుకుని ఒక బాక్సులో వేశారు. ఆ తర్వాత దగ్గరలోని అడవిలొ తీసుకెళ్లి వదిలేశారు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మరీ డెంజర్ గా ఉందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.