English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake video: వామ్మో.. షెల్ఫ్‌లో కూర్చుని బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. షాకింగ్ వీడియో..

Snake video: వామ్మో.. షెల్ఫ్‌లో కూర్చుని బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. షాకింగ్ వీడియో..

Cobra Snake video: పాము ఇంట్లోకి ప్రవేశించి సీక్రెట్ గా షెల్ఫ్‌లో నక్కి కూర్చుంది. బుసలు కొడుతున్న చప్పుడు రావడంతో ఇంట్లోని వారు అలర్ట్ అయ్యారు. వెంటనే పామును పట్టుకొవడానికి స్నేక్ క్యాచర్ ను రంగంలోకి దింపారు.ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 16, 2025, 04:23 PM IST
  • ఇంట్లో దూరిన భారీసర్పం..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సిల్వర్‌ జూబ్లీ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. 2.5 జీబీ డైలీ డేటా, 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్యాక్‌..!
5
BSNL Silver Jubilee Plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సిల్వర్‌ జూబ్లీ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. 2.5 జీబీ డైలీ డేటా, 30 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్యాక్‌..!
IPL 2026: ఐపీఎల్ బిగ్గెస్ట్ డీల్.. జడేజా, సంజు శాంసన్ సహా ట్రేడ్ అయిన 8 మంది ప్లేయర్ల లిస్ట్ ఇదే..!
5
IPL 2026
IPL 2026: ఐపీఎల్ బిగ్గెస్ట్ డీల్.. జడేజా, సంజు శాంసన్ సహా ట్రేడ్ అయిన 8 మంది ప్లేయర్ల లిస్ట్ ఇదే..!
SRH Released Players List: స్టార్‌ ప్లేయర్లను సాగనంపిన కావ్య పాప.. సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫుల్ టీమ్ ఇదే..!
6
Sunrisers Hyderabad
SRH Released Players List: స్టార్‌ ప్లేయర్లను సాగనంపిన కావ్య పాప.. సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫుల్ టీమ్ ఇదే..!
Budha Transit: వృశ్చిక రాశిలో బుధ సంచారముతో ఈ రాశుల వారికి జాక్ పాట్.. పట్టిందల్లా బంగారమే..
6
Budha Transit
Budha Transit: వృశ్చిక రాశిలో బుధ సంచారముతో ఈ రాశుల వారికి జాక్ పాట్.. పట్టిందల్లా బంగారమే..
Snake video: వామ్మో.. షెల్ఫ్‌లో కూర్చుని బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. షాకింగ్ వీడియో..

Venomous cobra Snake hulchul in home video: పాములకు చెందిన వీడియోలు తరచుగా నెట్టింట వైరల్గా మారుతుంటాయి. ముఖ్యంగా చలికాలంలో పాములు వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఉండేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటాయి. అందుకే పాములు బెడ్ ల కింద, సోఫాలల్లో, బైక్ లు, కార్లలో కన్పిస్తాయి. ముఖ్యంగా పాములు చాలా వరకు అడవుల్లో ఉంటాయి . కానీ వానాకాలం, చలికాలంలో జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. చాలా మంది పాములు తమకు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వారికి సమాచారం ఇస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

కొంత మంది కోబ్రాలు కన్పిస్తే వాటితో ఆడుకుంటారు. ముఖ్యంగా పాములు చాలా డెంజర్ గా ఉంటాయి. అవి ఎలుకలు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ నక్కి దాక్కుంటాయి. ప్రస్తుతం ఒక భారీ సర్పం ఏకంగా ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది.ఆ తర్వాత అది ఒక షెల్ఫ్‌లో కూర్చుంది. దాన్ని ఇంట్లోని వారుగుర్తించారు. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇచ్చారు. పామును పట్టుకునేందుకు వచ్చిన స్నేక్ క్యాచర్ ను చూసి కోబ్రా మరింత బుసలు కొట్టింది.

మొత్తంగా కోబ్రా అతనిపై పలు మార్లు దాడికి యత్నించింది. అతను కూడా చాకచక్యంగా వ్యవహరించి పాము కాటు నుంచి తప్పించుకున్నాడు. మొత్తంగా కోబ్రా  పదే పదే కాటు వేయడానికి ప్రయత్నించిన కూడా అతను మాత్రం దాని నుంచి తప్పించుకున్నాడు.

Read more: Snake Video: వామ్మో.. నడిరోడ్డు మీద కుబుసం విడుస్తున్న నాగుపాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

ఆతర్వాత దాన్ని బంధించి దగ్గరలోని అడవిలొ తీసుకెళ్లి వదిలేశాడు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. పాము ఎంత కోపంగా ఉందంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snake videoSnake video ViralKing Cobra Snake VideoSnake Viral Video

Trending News