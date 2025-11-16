Venomous cobra Snake hulchul in home video: పాములకు చెందిన వీడియోలు తరచుగా నెట్టింట వైరల్గా మారుతుంటాయి. ముఖ్యంగా చలికాలంలో పాములు వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఉండేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటాయి. అందుకే పాములు బెడ్ ల కింద, సోఫాలల్లో, బైక్ లు, కార్లలో కన్పిస్తాయి. ముఖ్యంగా పాములు చాలా వరకు అడవుల్లో ఉంటాయి . కానీ వానాకాలం, చలికాలంలో జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. చాలా మంది పాములు తమకు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వారికి సమాచారం ఇస్తారు.
కొంత మంది కోబ్రాలు కన్పిస్తే వాటితో ఆడుకుంటారు. ముఖ్యంగా పాములు చాలా డెంజర్ గా ఉంటాయి. అవి ఎలుకలు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ నక్కి దాక్కుంటాయి. ప్రస్తుతం ఒక భారీ సర్పం ఏకంగా ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది.ఆ తర్వాత అది ఒక షెల్ఫ్లో కూర్చుంది. దాన్ని ఇంట్లోని వారుగుర్తించారు. వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇచ్చారు. పామును పట్టుకునేందుకు వచ్చిన స్నేక్ క్యాచర్ ను చూసి కోబ్రా మరింత బుసలు కొట్టింది.
మొత్తంగా కోబ్రా అతనిపై పలు మార్లు దాడికి యత్నించింది. అతను కూడా చాకచక్యంగా వ్యవహరించి పాము కాటు నుంచి తప్పించుకున్నాడు. మొత్తంగా కోబ్రా పదే పదే కాటు వేయడానికి ప్రయత్నించిన కూడా అతను మాత్రం దాని నుంచి తప్పించుకున్నాడు.
Read more: Snake Video: వామ్మో.. నడిరోడ్డు మీద కుబుసం విడుస్తున్న నాగుపాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..
ఆతర్వాత దాన్ని బంధించి దగ్గరలోని అడవిలొ తీసుకెళ్లి వదిలేశాడు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. పాము ఎంత కోపంగా ఉందంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.