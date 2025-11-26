English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Venomous Cobra Video: పాత బట్టలు మింగిన నాగుపాము.. ఎలా పట్టుకుని రక్షించారో చూడండి!

Venomous Cobra Video: పాత బట్టలు మింగిన నాగుపాము.. ఎలా పట్టుకుని రక్షించారో చూడండి!

Venomous King Cobra Video Latest Video: పాత బట్టలు మింగిన పామును రక్షిస్తున్న వీడియోను సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన వీడియో చూసిన వారంతా షాక్‌ అవుతున్నారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 26, 2025, 03:25 PM IST

Trending Photos

Dharmendra Evergreen Movies: బాలీవుడ్ హీ మ్యాన్ ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో ఎవర్ గ్రీన్ టాప్ మూవీస్ లిస్ట్..
6
dharmendra top movies list
Dharmendra Evergreen Movies: బాలీవుడ్ హీ మ్యాన్ ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో ఎవర్ గ్రీన్ టాప్ మూవీస్ లిస్ట్..
Oil for Health: ఈ ఒక్క నూనెతో ఎన్నో అనారోగ్యాలకు చెక్.. అదేమిటంటే..!
6
Mustard Oil Benefits
Oil for Health: ఈ ఒక్క నూనెతో ఎన్నో అనారోగ్యాలకు చెక్.. అదేమిటంటే..!
Shiva 4K Collections: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
5
Shiva 4K Re release Collections
Shiva 4K Collections: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
Dharmendra Family Net Worth: ధర్మేంద్ర ఫ్యామిలీలో హేమమాలిని నుంచి సన్నీ డియోల్.. వరకు ఒక్కొక్కరికి ఎంత ఆస్తి ఉందో తెలుసా..?
5
Dharmendra family net worth
Dharmendra Family Net Worth: ధర్మేంద్ర ఫ్యామిలీలో హేమమాలిని నుంచి సన్నీ డియోల్.. వరకు ఒక్కొక్కరికి ఎంత ఆస్తి ఉందో తెలుసా..?
Venomous Cobra Video: పాత బట్టలు మింగిన నాగుపాము.. ఎలా పట్టుకుని రక్షించారో చూడండి!

Venomous King Cobra Video Latest Video Viral: తరచుగా సామాజిక మాధ్యమాలలో వింత వింత వీడియోలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వీటికి సంబంధించిన వీడియోలను చాలా మంది ఎంతో ఆసక్తిగా చూస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది సోషల్ మీడియాల్లో కనిపిస్తున్న ఇండియన్‌ కింగ్‌ కోబ్రాలకు సంబంధించిన వీడియోలను షేర్ చేస్తున్నారు. తాజాగా కూడా ఇలాంటి ఓ వీడియో నెట్టింట్లో తెగ చక్కెర్లు కొడుతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

యూట్యూబ్ షార్ట్ వీడియోల్లో అప్పుడప్పుడు ఎక్కువగా పాముల వీడియోలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. తాజగా కూడా ఓ వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ అక్బర్ అజీజ్ తన వృత్తిగా భాగంగా ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము రక్షిస్తున్న దృశ్యాలు చూడొచ్చు. అతను ఎంతో ప్రశాంతంగా అత్యతం ప్రమాదకరమైన ఆ నాగుపాము తోక భాగం పట్టుకుని కనిపించడం మీరు గమనించవచ్చు.

స్నేక్ క్యాచర్ అక్బర్ అజీజ్ ఎంతో సింపుల్‌గా పట్టుకుని తన రెండవ చేతిలో ఉన్న స్నేక్ స్టిక్‌తో  పామును అటు ఇటు అనడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. చివరిగా ఆ పాము తన నోట్లో నుంచి బయటికి పాత బట్టలను బయటికి కక్కడం మీరు చూడొచ్చు. ఇలా ఆహారం అనుకుని మింగిన ఆ దుస్తువులను బయటికి వదలడం మీరు గమనించవచ్చు. ఆ స్నేక్‌ క్యాచర్‌ పట్టుకున్న ఆ పామును ఎంతో సులభంగా బంధించారు. 

Read More: Motorola E40: ఫోన్‌ ఛార్జర్‌ ధరకే.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola E40 మొబైల్! ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?

ఈ నాగుపాముకు సంబంధించిన వీడియోను అక్బర్ అజీజ్ స్నేక్ క్యాచర్' (Akbar Aziz Snake Catcher అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్‌ నుంచి పోస్ట్‌ చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఈ వీడియోను కొన్ని లక్షల మందికిపై సోషల్‌ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. కేవలం 16 సెకన్ల నిడివిగల ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది షాక్‌ అవుతున్నారు.

Read More: Motorola E40: ఫోన్‌ ఛార్జర్‌ ధరకే.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో Motorola E40 మొబైల్! ఎలా కొనుగోలు చేయాలి?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

cobra snake videoBig Cobra Snake VideoViral videoViral newsBig king cobra

Trending News