Cobra Snake Video: మహా అద్భుతం.. నాగుల చవితి రోజు శివలింగం చుట్టూ తిష్ట వేసి కూర్చున్న నాగుపాములు.. వీడియో ఇదే..

King Cobra Viral Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ ఆలయంలో స్వయంగా వెలిసిన శివలింగం చుట్టూ నాగుపాములు దర్శనమిచ్చిన ఘటన వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోని చూసిన చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Oct 26, 2025, 05:23 PM IST

King Cobra Video Viral: ప్రకృతిలో ఎన్నో వింతలు విశేషాలు మనకు సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలుస్తూ ఉంటాయి.. వీటిలో కొన్ని ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తే మరికొన్ని భయాందోళనను కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని వీడియోలు అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను నవ్వు కూడా పుట్టిస్తాయి. ఇలా సందర్భాన్ని బట్టి కొన్ని కొన్ని వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తాయి. నిత్యం ఏదో ఒక వీడియో తప్పకుండా వైరల్ అవుతూనే ఉంటుంది. తాజాగా వైరల్ అయిన అరుదైన ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తున్నాయి. ఆ దృశ్యాలు ఏంటో వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

ఓ పురాతన శివాలయంలో స్వయంభుగా వెలసిన శివలింగం చుట్టూ నాగుపాములు తిష్ట వేసి కూర్చొని ఉన్నాయి. ఈ వీడియోలో కనిపించిన దృశ్యాలు నిజంగా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అనేక నాగుపాములు ఏమాత్రం భయం లేకుండా ప్రశాంతంగా శివలింగం చుట్టూ పడగవిపి.. అలాగే ఉండిపోయాయి. అంతేకాకుండా దానికి దగ్గరగా కూడా కొన్ని నాగుపాములు విశ్రాంతి తీసుకున్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ అరుదైన దృశ్యాలను చూసిన చాలామంది భక్తులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

అయితే, ఈ దేవాలయం ఎక్కడుందో తెలియదు కానీ.. ఇక్కడ ఎప్పుడూ శివలింగం చుట్టూ నాగుపాములు కనిపిస్తూనే ఉంటాయని వీడియోలో పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఈ దేవాలయానికి భక్తుల రాక అధికంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వారిని ఈ పాములు ఏమి చేయవట. అంతేకాకుండా కొంతమంది శివలింగం చుట్టూ ఉన్న పాములకు ప్రత్యేకమైన పూజలు కూడా చేస్తారని ఈ వీడియోలో తెలిపారు. మరి కొంతమంది నాగుల చవితి రోజు ఇక్కడికి వచ్చి పాములకు పాలు కూడా పోస్తారని సమాచారం. అలాగే ఈ వీడియో నాగుల నాగుల చవితి వైరల్ కావడం విశేషం..

ఇలా ఇప్పటికి సోషల్ మీడియాలో దేవాలయాల్లో పాములు కనిపించిన దృశ్యాలు ఎన్నో వైరల్ అయ్యాయి. కానీ ఈ వీడియో మాత్రం అన్నిటికంటే చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి షార్ట్ వీడియో రూపంలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా మొదటగా ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోయినట్లు సమాచారం.

Nagula Chavithi Viral VideoCobra Snake VideosViral videoLatest Viral VideoNagula Chavithi Video

