Gila Monster Video: వామ్మో..గుడ్లను తాగే వింత జీలా మాన్‌స్టర్.. సంచలనం రేపుతున్న వీడియో..

Gila Monster Video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో గుడ్లను తాగుతున్న మాన్ స్టార్‌కు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఆ వింత జీవి నెమ్మదిగా గుడ్లను తాగడం మీరు గమనించవచ్చు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 28, 2025, 02:46 PM IST

Gila Monster Video Watch Now: గుడ్లను ఆస్వాదించే జీవుల్లో పాములతో పాటు నక్కలు వంటివి కొన్ని ఉంటాయని మీ అందరికీ తెలుసా? కొన్ని జంతువులతో పాటు పక్షులు గుడ్ల సోనాను ఎంతో ఇష్టంగా తాగుతూ ఉంటాయి. వీటితోపాటు మరికొన్ని జీవులు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా గుడ్లలోని తెల్ల సన్న తో పాటు పచ్చ సోనాను తాగుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ఓ వింత జీవి గుడ్డు సోనను తాగుతున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ వింత జీవిని చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.. ఇటీవల వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో అత్యంత అరుదైన జీలా మాన్‌స్టర్ (Gila monster) గుడ్లను తాగుతూ కనిపించింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తుంది. 

అత్యంత అరుదుగా కనిపించే జీవుల్లో జీలా మాన్‌స్టర్లు ఒకటి.. ఇవి కీటకాలు, సాలెపురుగులు, చిన్న పక్షులు, సరీసృపాలను ఎంతో ఇష్టంగా తింటూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా వాటికి ఆకలేసినప్పుడు వీటిపై దాడి చేసి చంపుకుని తింటూ ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఈ జీవి ఒక చిన్న గిన్నెలో ఉంచిన గుడ్ల సునను తన నోటితో తాగుతున్న వింత దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేయిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ వీడియో వారిలో ఎన్నో ప్రశ్నలు రేకెత్తుతున్నాయి. 

వీడియో పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే.. వీడియోలో ఓ మాన్స్టర్ గుడ్డు సోనాను తాగే క్రమంలో దాని గొంతు నుంచి వచ్చే శబ్దం క్లియర్‌గా వినొచ్చు. అంతేకాకుండా అది ఎంతో నెమ్మదిగా ఒక చిన్న గిన్నెలో ఉన్న గుడ్డుతోనను నెమ్మది నెమ్మదిగా తాగుతూ వీడియోలో కనిపిస్తూ ఉంది. ఈ మాన్స్టర్స్ చాలా విభిన్న రూపాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా చూడడానికి విచిత్రంగా కనిపించి శరీరంపై కొన్ని పింపుల్స్ ని కలిగి ఉంటాయి. దీనివల్ల వీటిని చూడగానే శరీరంలో ఏదో ఒక తెలియని భయం కనిపిస్తుంది. 

ఈ వీడియో కొన్ని సెకండ్ల పాటు కలిగి ఉన్నప్పటికీ.. ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూ వస్తోంది. సాధారణంగా జనాలు ఇలాంటి మాన్స్టర్స్‌ను చాలా అరుదుగా మాత్రమే చూస్తూ ఉంటారు. అలాంటిది ఈ వీడియోలో ఇలా కనిపించడం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసి కొన్ని రోజులు అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో చెక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ వీడియోని చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇలాంటివి చూడడం చాలా అరుదని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు చెబుతున్నారు.

