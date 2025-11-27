Venomous Cobra Video: కోడిని చంపి గుడ్డను మింగిన కింగ్‌ కోబ్రా.. వీడియో నెట్టింట్లో ఫుల్‌ వైరల్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Venomous King Cobra Video Watch Now: నాగుపాము నోట్లో నుంచి గుడ్లను కక్కుతున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 27, 2025, 04:11 PM IST

Venomous King Cobra Video Watch Here: అక్బర్ అజీజ్ స్నేక్ క్యాచర్ అనే యూట్యుబ్‌ ఛానెల్‌లో నిత్యం పాములు ఇండ్లలోకి రాకుండా తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తల గురించి.. పాము కాటుకు గురైతే ఎలాంటి తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలనే అంశాలకు సంబంధించిన అనేక విషయాలను వీడియో కంటెంట్‌ రూపంలో పోస్ట్‌ చేస్తూ వస్తారు. అలాగే వీరు అప్పుడప్పుడు కింగ్ కోబ్రాలను రక్షిస్తున్న సమయంలో కూడా వీడియోలు తీసి పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి వీడియో కూడా ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతాయి. అయితే, తాజాగా కూడా ప్రమాదకరమైన నాగుపామును రక్షిస్తున్న ఓ వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను చూసిన చాలా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.

 నాగుపాముకు అత్యంత ఇష్టమైన ఆహారం ఏంటో మీకు తెలుసా? కోడిగుడ్లు, కోడిపిల్లలు, ఎలుకలు, కప్పలు  నాగుపాములు చాలా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటాయి. ఇవి ఎక్కడున్న వాటి దగ్గరికి వెళ్లి ఎంతో ఇష్టంగా తింటూ ఉంటాయి. అలాంటిది ఈ వీడియోలో కూడా పాము కోళ్లను పొదిగేసే చోటుకుని వెళ్లి.. కోడిని చంపి, ఆ గుడ్లను తినేసింది. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయేందుకు ప్రయత్నించింది. 

వెళ్లిపోయేందుకు ప్రత్నిస్తున్న సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు చూసి వెంటనే అక్బర్ అజీజ్ అనే స్నేక్‌ క్యాచర్స్‌కి సమాచారం అందించారు. అయితే, వెంటనే వారు అక్కడి చేరుకుని, రెక్యూ ఆపరేషన్‌ చేపట్టారు. అక్బర్ అజీజ్ ముందుగా ఆ పాము తోకను పట్టుకున్నాడు. ఈ పాము పట్టుకునే క్రమంలో అతడిపై దాడి చేసేందుకు కూడా యత్నించింది. అయితే, ఆ స్నేక్‌ క్యాచర్‌ ఎంతో సులభంగా తప్పించుకున్నారు. ఆ స్నేక్‌ క్యాచర్‌ పట్టుకున్న పాము పొట్ట భాగంలో ఉబ్బి ఉండడం చూడొచ్చు. అలాగే ఆ పాము దాని నోట్లో నుంచి ఒక్కొక్క గుడ్డును బయటికి తీయడం గమనించవచ్చు. 

అక్బర్ అజీజ్ గతంలో కూడా ఎన్నో ప్రమాదకరమైన పాములను పట్టుకున్నారు. అంతేకాకుండా కొన్ని పాములు దాడి చేస్తున్న సమయంలో కూడా వాటిని తప్పించుకుని రక్షించారు. ఇలాంటి సమయాల్లోనే వీడియోలుగా తీసి, సోషల్ మీడియాల్లో పోస్ట్ చేశారు. ఇవి ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారాయి. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియో కూడా ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Cobra VideoCobra video viralVideo ViralKing Cobra VideosBiggest King Cobra Video

