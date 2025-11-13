English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Cobra In Bathroom Video: వామ్మో.. బాత్రూంలో భయంకరమైన కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో మీరు కూడా చూస్తారా?

Cobra In Bathroom Video: వామ్మో.. బాత్రూంలో భయంకరమైన కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో మీరు కూడా చూస్తారా?

Venomous King Cobra In Bathroom Viral Video: ప్రస్తుతం బాత్రూంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపామును రెస్క్యూ చేస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోని చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 13, 2025, 07:17 PM IST

Trending Photos

Train Tickets: సంక్రాంతి పండక్కి ఊరు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా.. నేటి నుంచే రైలు టికెట్ల బుకింగ్స్ షురూ..!
5
Indian Railways
Train Tickets: సంక్రాంతి పండక్కి ఊరు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా.. నేటి నుంచే రైలు టికెట్ల బుకింగ్స్ షురూ..!
Bigg Boss: అట్టడుగుకు పడిపోయిన బిగ్ బాస్‌ 9 టీఆర్పీ రేటింగ్.. రియాలిటీ షో కాదు.. చెత్త షో అంటూ ట్రోల్స్..!
5
Bigg Boss 9 TRP drop
Bigg Boss: అట్టడుగుకు పడిపోయిన బిగ్ బాస్‌ 9 టీఆర్పీ రేటింగ్.. రియాలిటీ షో కాదు.. చెత్త షో అంటూ ట్రోల్స్..!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. కర్కాటక రాశికి కీలకం, మీన దూర ప్రాంత ప్రయాణం..!
5
today horoscope november 12 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. కర్కాటక రాశికి కీలకం, మీన దూర ప్రాంత ప్రయాణం..!
Rashid Khan: పెళ్లయిన ఏడాదికే మొదటి భార్యతో బ్రేకప్.. రహాస్యంగా స్టార్‌ బౌలర్‌ రెండో వివాహం!
6
Rashid Khan
Rashid Khan: పెళ్లయిన ఏడాదికే మొదటి భార్యతో బ్రేకప్.. రహాస్యంగా స్టార్‌ బౌలర్‌ రెండో వివాహం!
Cobra In Bathroom Video: వామ్మో.. బాత్రూంలో భయంకరమైన కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో మీరు కూడా చూస్తారా?

Venomous King Cobra In Bathroom Viral Video: ప్రమాదకరమైన పాములను రక్షిస్తున్న వీడియోలను ఎప్పటికప్పుడు ముర్లీవాలే హౌస్లా షేర్ చేస్తూ వస్తుంది. ఈ ఛానల్ కు సంబంధించిన అనేక వీడియోలు అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ముర్లీవాలే పోస్ట్ చేసే వీడియోలైతే చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఎంతో ఆసక్తిగా చూస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఈ ఛానల్ నుంచి గతంలో పోస్ట్ చేసిన చాలా వీడియోలు విపరీతంగా వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా కూడా ఓ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని అజమ్‌గఢ్ జిల్లా, అసనియా గ్రామంలో టాయిలెట్ పైపుల్లో దూరిన అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపామును రక్షిస్తున్న సమయంలో తీసిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఎంతగానో వైరల్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా పాములు పైపు లోపల నుంచి ఎంతో చాకచక్యంగా రక్షించిన ఘటనను చూసిన చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. గత నాలుగు రోజుల నుంచి ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము అక్కడక్కడే తిరగడం ప్రారంభించింది..కొత్తగా నిర్మిస్తున్న వాష్రూమ్స్ లో దూరడంతో కొంతమంది దీనిని గమనించి వన్యప్రాణి సంరక్షకులకు సమాచారం అందించారు. 

Also Read: Giant Rock Python Video: ఆవుల పాకలో 9 అడుగుల రాక్ పైథాన్ కలకలం.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

దీంతో వెంటనే ముర్లీవాలే హౌస్లా బృందం అక్కడికి చేరుకొని.. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు. ఈ ఆపరేషన్‌లో భాగంగా ముందుగా స్నేక్ క్యాచర్ వాష్ రూమ్ పైపుల్లో అటు ఇటు వెతుకుతూ ఉన్నాడు. ఇదే సమయంలో అతడికి ఆ పైపుల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము కనిపిస్తుంది. రెస్క్యూ సిబ్బంది ఎంతో జాగ్రత్తగా దానిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. కొద్దిసేపటి వరకు వారు ఎంతగానో శ్రమించి.. దానిని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు. చివరికి వారు ఆ బాత్రూంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపామును పట్టుకొని బంధించారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. ఈ వీడియోను ఇప్పటివరకు కొన్ని వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. అంతేకాకుండా చాలామంది ఈ వీడియోకు కామెంట్లతో పాటు లైకులు చేశారు.

Also Read: Giant Rock Python Video: ఆవుల పాకలో 9 అడుగుల రాక్ పైథాన్ కలకలం.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

King Cobra Viral VideoViral videoCobra Training VideoCobra Viral NewsKing Cobra Video News

Trending News