English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • King Cobra Bite Video: కింగ్ కోబ్రాను ముద్దు పెట్టుకోబోతే.. ముక్కు మీద కాటేసింది.. అరుదైన వీడియో..

King Cobra Bite Video: కింగ్ కోబ్రాను ముద్దు పెట్టుకోబోతే.. ముక్కు మీద కాటేసింది.. అరుదైన వీడియో..

King Cobra Bite Latest Video: పాములు ముద్దు పెట్టుకోబోయిన యువకుడిని కాటేసిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా వైరల్ గా మారాయి. అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను ముద్దు పెట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించిన యువకుడికి పాము చావు దెబ్బ కొట్టింది. ఈ దృశ్యాలు చూసిన చాలా మంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 9, 2025, 11:00 AM IST

Trending Photos

Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
Retireement age of Central Government
Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
7
Diwali Gift Pension
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
5
SBI recruitment
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
Surekha Vani: 48 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన సురేఖ వాణి.. వరుడు ఎవరంటే..?
5
Surekha vani
Surekha Vani: 48 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన సురేఖ వాణి.. వరుడు ఎవరంటే..?
King Cobra Bite Video: కింగ్ కోబ్రాను ముద్దు పెట్టుకోబోతే.. ముక్కు మీద కాటేసింది.. అరుదైన వీడియో..

King Cobra Bite Viral Video: ప్రస్తుతం చాలామంది పాములతో చేయకూడని పనులు చేస్తున్నారు. దీనివల్ల జీవితంలో కోలుకొని సమస్యల బారిన పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే ప్రాణాల మీదికి కూడా తెచ్చుకుంటున్నారు. తాజాగా ఓ వ్యక్తి కూడా ఇదే పని చేశాడు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్ గా మారింది. సాధారణంగా పాములు పట్టే స్నేక్ క్యాచర్స్ నిత్యం ఎన్నో పాములను పట్టుకుంటారు. ఇలా పట్టుకున్న పాములను కొంతమంది అడవి ప్రాంతాల్లో వదిలేస్తారు. మరి కొంతమంది వాటితో ఆటలాడుతూ ఉంటారు. ఇలా ఆటలాడే వారే ప్రాణాల పైకి తెచ్చుకుంటున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు కూడా పట్టుకున్న పాములు ముద్దు పెట్టుకోబోయాడు.. అది చేసిన పనికి షాక్ అయిపోయి అక్కడే పామును వదిలిపెట్టాడు. 

Add Zee News as a Preferred Source

పాముల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైనది కింగ్ కోబ్రా.. అలాంటి పాముతో ఆటలాడుకోవడం అంత మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా పట్టుకొని ముద్దులు పెట్టుకోవడం మరీ డేంజర్.. అయితే ఇదంతా తెలిసినప్పటికీ ఓ యువకుడు పామును ముద్దు పెట్టుకోబోయాడు. ఆ పాము కు వచ్చిన కోపంతో అతని మూతి పై కాటేసింది. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకొని ఉండడం చూడొచ్చు..

కింగ్ కోబ్రా ని పట్టుకుని ఉన్న యువకుడు.. పాముని తన రెండు చేతులతో ముద్దు పెట్టడానికి తన మూతి దగ్గరికి తీసుకొని రావడం మీరు గమనించవచ్చు. ఆ యువకుడు చాలా నెమ్మది నెమ్మదిగా పామును తన మూతి దగ్గరికి తీసుకు వచ్చాడు.  అలాగే ఆ పాము కూడా అంతగా రియాక్ట్ కాలేక పోయింది.. కానీ ఆ యువకుడు ముద్దు పెట్టే సమయానికే యమ స్పీడులో ఆ యువకుడి మూతిపై కాటు వేయడం చూడొచ్చు. దీంతో చేసేదేమీ లేక ఆ యువకుడు పామును అక్కడే వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. 

సాధారణంగా కింగ్ కోబ్రాలను పట్టుకునే సమయంలోనే ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న స్నేక్ క్యాచర్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. అలాంటిది ఈ యువకుడు ఏమాత్రం భయం లేకుండా పాముకే ముద్దు పెట్టాలని చూసాడు. కానీ ఇది బెడిసి కొట్టింది.  ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సర్పమిత్ర సాయిదాస్ కుశాల్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి షార్ట్ వీడియో రూపంలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను 500 మంది కంటే ఎక్కువగానే లైక్ చేశారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది కామెంట్లు కూడా చేశారు.

Also Read : India: బ్రిటిష్ వారు భారత్ నుంచి దోచుకెళ్లిన సంపాదన ఎంతో తెలుసా?.. తెలిస్తే, ఆశ్చర్యపోతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

King Cobra Bite VideoKing Cobra Bites Man VideoKing Cobra Bite Slow Motion VideoKing Cobra Real Video Viral

Trending News