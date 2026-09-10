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Cobra Video: రోడ్డుపై కోబ్రా పిల్లల బీభత్సం.. వీడియో చూశారా?

King Cobra Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ప్లాస్టిక్‌ డబ్బల నుంచి ఒక స్నేక్‌ క్యాచర్‌ పాముల పిల్లలను వదిలిపెట్టిన ఘటన ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. దీనిని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు షాక్‌ అవుతున్నారు. అయితే, ఈ వీడియోకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 10, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:05 PM IST
Cobra Video: రోడ్డుపై కోబ్రా పిల్లల బీభత్సం.. వీడియో చూశారా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Cobra Video: రోడ్డుపై కోబ్రా పిల్లల బీభత్సం.. వీడియో చూశారా?
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