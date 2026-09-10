/Cobra Video: రోడ్డుపై కోబ్రా పిల్లల బీభత్సం.. వీడియో చూశారా?

Cobra Viral Video Watch: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ఎన్నో రకాల వింతలతో పాటు విశేషాలు, ఒళ్లు గగుర్పొడిచే దృశ్యాలు వైరల్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా విషసర్పాలతో పాటు జంతువులకు సంబంధించిన క్లిప్పులు నెటిజన్స్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి. తాజాగా కూడా ఓ ఆశ్చర్యకరమైన వీడియో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము పిల్లలు బుసలు కొడుతూ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. అయితే, ఈ వీడియోకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
డబ్బాలోంచి నాగుపాము పిల్లలు..
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. ఒక వ్యక్తి ప్లాస్టిక్ డబ్బాను నేలపై ఉంచి.. మూత తీయడం మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా డబ్బాలో నుంచి అప్పుడే గుడ్లు నుంచి బయటికి వచ్చిన అనేక చిన్న కింగ్ కోబ్రా పిల్లలు ఒక్కొక్కటిగా రోడ్డుపై పాకుతూ ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. అతేకాకుండా ఆ పాములు చూడడానికి చాలా చిన్నదిగా ఉన్నప్పటికీ.. ఏమాత్రం తగ్గకుడా ఎంతో ఉగ్రరూపంలో ఉండి.. బుసలు కొట్టడం మీరు గమనించవచ్చు.
చిన్న వయసులోనే పడగ విప్పి బుసలు..
ఈ వీడియోలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటి అంటే.. ఈ పిల్లలు చాలా చిన్నదిగా ఉన్నప్పటికీ ఎంతో దూకుడుగా ప్రవర్తించడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని గమనిస్తూ.. అవి ఒక్కొక్కడి ఉగ్రరూపంలో బుసలు కొడుతూ.. పడగలు విప్పి అటు ఇటు తిరగడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ పాములు చాలా ప్రత్యేకంగా కనిపించడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు..
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవ్వడంతో నెటిజన్ల నుంచి భిన్నమైన స్పందనలు వస్తున్నాయి. ముఖయంగా కొందరు ఆ చిన్న పాముల ఆగ్రహం చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అంతేకాకుండా మరికొందరు అంత ప్రమాదకరమైన విషసర్పాల పిల్లలను బహిరంగ రోడ్డుపై వదలడం వల్ల సమీపంలోని జీవించేవారికి ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. మరికొంతమంది ఈ పిల్లలు చూడడానికి చాలా ముద్దుగా ఉన్నాయని కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు.
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