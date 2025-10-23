Venomous Cobra video Watch Now: అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముల్లో నాగుపాములు ఒకటి.. ఈ పాములు అన్ని పాముల విషం కంటే ప్రత్యేక రకమైన విషం కలిగి ఉంటాయి.. అందుకే ఇది కాటేసిన వ్యక్తుల నాడీ వ్యవస్థ పై తీవ్ర ప్రభావం పడి మరణించే అవకాశాలున్నాయి. అందుకే చాలామంది వీటిని చూసిన వెంటనే పారిపోయేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. మరి కొంతమందైతే వీటిని మొబైల్స్లో చూసేందుకు కూడా భయపడుతూ ఉంటారు. అలాంటి పాములను రక్షించేందుకు స్నేక్ క్యాచర్స్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. వీరు అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాములను పట్టుకుంటే అడవుల్లో వదిలిపెడుతున్నారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లోనే తీసిన వీడియోలు వైరల్గా మారుతున్నాయి.
తాజాగా కూడా అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాముకు సంబంధించిన వీడియో ఇంటర్నెట్లోత ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో పాము ఏకంగా ఓ నీటి బకెట్లో పడక విప్పి పైకి లేచి చూడడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా కెమెరా వైపు చూస్తూ.. బుసలు కొట్టడం కూడా మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు. అలాగే ఈ వీడియోలో ఏడు నుంచి 8 అడుగులు ఉన్నట్లు కూడా కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా ఇలాంటి పాములు అడవుల్లో ఆహార కొరత ఏర్పడడం కారణంగా ఎక్కువగా.. జనావాసాల్లోకి సంచారం చేస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే ఈ పాము సంచారం చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు గానీ.. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం వైరల్గా మారింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేలమందికి పైగాలు వీక్షించగా.. 40 మందికి పైగా లైక్ కూడా చేశారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఈ వీడియోను భావించ కూడా పెడుతున్నారు. సాధారణంగా ఇలాంటి పాములకు చాలా దూరంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే ఏ సమయాల్లోనైనా దగ్గరికి వచ్చి కాటేసే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే ఇలాంటి పాములు సంచారం చేసినప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండాలి.. లేదంటే ఇళ్లలోకి దూరి.. కాటేసే ప్రమాదం కూడా ఉండని సమాచారం.
