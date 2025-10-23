English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Venomous Cobra video: అయ్య బాబోయ్.. నీటి బకెట్‌లో కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో ఇదే..

Venomous Cobra video: అయ్య బాబోయ్.. నీటి బకెట్‌లో కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో ఇదే..

Venomous Cobra video Watch: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ నీటి బకెట్‌లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాపైకి లేచి చూడడం.. పడగ విప్పి ఉండడానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలంటే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 23, 2025, 06:43 PM IST

Trending Photos

Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
5
5 Rs Note Value
Old 5 Rupees Sale: పాత రూ.5 నోట్లుంటే.. ఖాళీగా కూర్చుని రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు!
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
7
Gold rates
Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
8
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు తీపి కబురు..డీఏ నిధుల విడుదలకు మోదీ ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..ఎంత వస్తుందంటే?
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
10
IPL 2026 Mini Auction
IPL 2026 Mini Auction: ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ నుంచి ఈ ఐదుగురు ఆటగాళ్లు ఔట్.. లిస్ట్‌లో స్టార్ ప్లేయర్లు..!
Venomous Cobra video: అయ్య బాబోయ్.. నీటి బకెట్‌లో కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో ఇదే..

Venomous Cobra video Watch Now: అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముల్లో నాగుపాములు ఒకటి.. ఈ పాములు అన్ని పాముల విషం కంటే ప్రత్యేక రకమైన విషం కలిగి ఉంటాయి.. అందుకే ఇది కాటేసిన వ్యక్తుల నాడీ వ్యవస్థ పై తీవ్ర ప్రభావం పడి మరణించే అవకాశాలున్నాయి. అందుకే చాలామంది వీటిని చూసిన వెంటనే పారిపోయేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. మరి కొంతమందైతే వీటిని మొబైల్స్‌లో చూసేందుకు కూడా భయపడుతూ ఉంటారు. అలాంటి పాములను రక్షించేందుకు స్నేక్ క్యాచర్స్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. వీరు అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాములను పట్టుకుంటే అడవుల్లో వదిలిపెడుతున్నారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లోనే తీసిన వీడియోలు వైరల్‌గా మారుతున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

తాజాగా కూడా అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాముకు సంబంధించిన వీడియో ఇంటర్నెట్‌లోత ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో పాము ఏకంగా ఓ నీటి బకెట్లో పడక విప్పి పైకి లేచి చూడడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా కెమెరా వైపు చూస్తూ.. బుసలు కొట్టడం కూడా మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు. అలాగే ఈ వీడియోలో ఏడు నుంచి 8 అడుగులు ఉన్నట్లు కూడా కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా ఇలాంటి పాములు అడవుల్లో ఆహార కొరత ఏర్పడడం కారణంగా ఎక్కువగా.. జనావాసాల్లోకి సంచారం చేస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగానే ఈ పాము సంచారం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. 

ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు గానీ.. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం వైరల్‌గా మారింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేలమందికి పైగాలు వీక్షించగా.. 40 మందికి పైగా లైక్ కూడా చేశారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఈ వీడియోను భావించ కూడా పెడుతున్నారు. సాధారణంగా ఇలాంటి పాములకు చాలా దూరంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే ఏ సమయాల్లోనైనా దగ్గరికి వచ్చి కాటేసే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే ఇలాంటి పాములు సంచారం చేసినప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండాలి.. లేదంటే ఇళ్లలోకి దూరి.. కాటేసే ప్రమాదం కూడా ఉండని సమాచారం.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

venomous snake videoVenomous Cobra VideoCobra VideoKing Cobra Venom Video

Trending News