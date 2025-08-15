Cobra Kitten Video: అద్భుతం.. పిల్లి పిల్లను రక్షించిన నాగుపాము.. వీడియో చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు..

Venomous Cobra Kitten Video Watch: సాధారణంగా సోషల్ మీడియాలో పాములు పిల్లులు దాడి చేసుకోవడం చూస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటి ఘటనాలకు సంబంధించిన ఎన్నో వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి.. అయితే, తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు ఓ పాము చేసిన పని అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేసింది. ఈ వీడియోలో పాము పిల్లి పిల్లను నోట్లో పెట్టుకుని లాక్కొని వెళ్తున్న దృశ్యాలు ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. నిజానికి ఆ పాము చేసిన పనేంటి? వీడియో ఇంతలా వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ పాము ఒక చిన్న పిల్లి పిల్లను నోట్లో ఎంతో జాగ్రత్తగా పట్టుకొని వెళ్లడం మీరు చూడొచ్చు. మొదట ఈ వీడియో చూసినవారు పాము ఆ పిల్లను తినేస్తుందని అనుకుంటూ ఉంటారు.. కానీ ఆ పాము కు సంబంధించిన తర్వాత దృశ్యాలు ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేశాయి.. ఆ పిల్లి పిల్లను అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము నోట్లో తీసుకెళ్లి.. ఎంతో జాగ్రత్తగా దాని తల్లి దగ్గరికి చేర్చింది. ఆ పెళ్లి పిల్లను తన తల్లి దగ్గరికి ఎంతో జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లడం చూసి పాములు ఇలాంటి పని కూడా చేస్తాయని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
సాధారణంగా ఇప్పటికీ ఆ స్థితిలో కొన్ని పాములు ఉంటే తప్పకుండా.. ఆ పిల్లి పిల్లను అమాంతం మింగేసి ఉండేవి.. అయితే, ఈ వీడియో ఏఐ జనరేట్ చేసింది కాబట్టి.. పామును అలా చూపించారు.. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ముందుగా నిజం అనుకున్నారు. కానీ చివరకు ఇది AI జనరేట్ చేసిన వీడియో అని తెలుసుకొని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి వీడియోలే ఎక్కువగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇలాంటి వీడియోలు చూసి ఎందుకే జనాలు ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు సమాచారం. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొంతమంది కావాలని AI వినియోగించి ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన వీడియోలను సృష్టించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి