King Cobra Video: వామ్మో.. ఇది మామూలు కింగ్‌ కోబ్రా కాదు.. ఆ వ్యక్తి వెంట ఎలా పరిగెడుతుందో చూడండి..

Venomous King Cobra Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో కింగ్ కోబ్రాకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఒక యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను ఒంటి చేతితో పట్టుకొని బంధించడం మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 31, 2025, 07:08 PM IST

Venomous King Cobra Video Watch: సాధారణంగా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి వీడియోలను చూసి జనాలు ఉలిక్కిపడుతూ ఉంటారు. అయితే, గత కొన్ని రోజుల నుంచి సోషల్ మీడియాలో పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. చాలామంది ఈ వీడియోలను ఇంట్రెస్టింగ్‌గా చూడడంతో కొంతమంది పాములు పట్టుకునే సమయాల్లో వీడియోలుగా చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వీడియోలు అప్పుడప్పుడు విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి. తాజాగా ఇలాంటి వీడియోనే ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..

వీడియోలో ఒక ధైర్యవంతుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకొని దాని తలతో ఆడడానికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఆ యువకుడు చేసిన సాహసాన్ని చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.  వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ప్రారంభంలోనే ఆ యువకుడు తన చేతితో.. అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము తలభాగాన్ని పట్టుకొని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆ యువకుడు పామును కింద వదిలిపెట్టగానే పగతో ఆ పాము అతడి పైకి దాడి చేయడానికి రావడం కూడా మీరు క్లియర్‌గా చూడవచ్చు.  చివరగా ఆ యువకుడు ఆ పాము నుంచి తప్పించుకొని దూరం పరిగెత్తడం గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్‌గా మారింది. 

సాధారణంగా కింగ్ కోబ్రా పాము అంటేనే అందరి ఒళ్ళు గగుర్పొడిచే పరిస్థితి ఉంటుంది. అలాంటిది, ఈ వీడియోలో కనిపించే వ్యక్తి ఏమాత్రం భయం లేకుండా అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఈ పామును జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయడం చూస్తే ప్రతి ఒక్కరు ముక్కున వేలు వేసుకోవడం ఖాయం. ఈ వీడియోను పామును రక్షించే క్రమంలో తీసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే ఆ స్నేక్ క్యాచర్ పాము తలభాగాన్ని పట్టుకొని దానిని బంధించేందుకు ప్రయత్నించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వీడియోని బట్టి చూస్తే ఆ వ్యక్తి గతంలో ఎన్నో రకాల పాములను ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకొని బంధించినట్లు సమాచారం.. అయితే అతను వేటిని వినియోగించకుండా ఆ పామును పట్టుకోవడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. 

ఈ వీడియోను @అమర్ పిడి ఛానల్ అనే యూట్యూబ్ ఖాతా నుంచి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలామంది ఈ వీడియోను లైక్ కూడా చేశారు. అయితే ఈ వీడియోలో ఆ యువకుడు చేసిన సాహసాన్ని చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఎంతో నైపుణ్యం ఉంటే కానీ.. అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలను పట్టుకోలేరని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు భావిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి పాములను పట్టుకునే క్రమంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే ప్రాణానికే ప్రమాదం..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Big Cobra Snakelatest videoBig king cobraVenomous Cobra Videovenomous cobra

