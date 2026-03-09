Venomous king cobra Snake Enters in kitchen hall ai generated Video: పాములు ఎక్కువగా అడవులు, చెట్లకు సమీపంలో ఉన్న ఇళ్లలో తరచుగా దూరిపోయి వస్తుంటాయి. ఎక్కువగా చీకటిలో, చల్లగా ఉండే ప్రదేశంలో నివాసం ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కోబ్రాలు ఇటీవల అడవుల్లో కన్నా జనావాసాల్లోనే ఈ మధ్య ఎక్కువగా కన్పిస్తున్నాయి. వాటిని అక్కడ ఫుడ్ దొరక్క పోవడంతో ఇళ్లలోకి వచ్చి దాడులు చేస్తున్నాయి. ఎలుకలు ఉన్న చోట కోబ్రాలు ఉంటాయని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అందుకే ఇంటి చుట్టు పక్కల కుప్పలు, తెప్పలుగా చెట్ల పొదలు,చెత్తా చెదారం ఉండకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. పొరపాటున కూడా బూట్లను ఇంటి బైట నెల మీద ఉంచకూడదు. వీటిలో పాములు దూరి దాక్కుంటున్నాయి. కొన్నిసార్లు స్కూటీల్లో, కార్లలో కూడా నక్కి కూర్చుంటున్నాయి.
ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీ కింగ్ కోబ్రా కిచెన్ పక్కన ఉన్న విండోనుంచి లోపలకి వచ్చింది. మరీ ఈ సడెన్ పరిణామంతో యువతి షాక్ కు గురైంది. వెంటనే అక్కడి నుంచి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించింది. కింగ్ కోబ్రా ఆమెపై కోపంతో బుసలు కొడుతూ దాడికి యత్నించింది. కానీ ఆమె మాత్రం ఫ్రిడ్జీ వెనుకాల నక్కి కూర్చుంది. ఈ ఘఠన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. అయితే.. ఇది చూసి చాలా మంది నిజమనుకుంటున్నారు.
కానీ ఇది ఏఐతో క్రియేట్ చేసిన ఫెక్ వీడియో. టెక్నాలజీ రోజురోజుకు అప్ డేట్ అవుతుంది. కొంత మంది ఏవైన వీడియోలు క్రియేట్ చేసి మరీ నెట్టింట దాన్ని వైరల్ చేస్తున్నారు. దీంతో అవి కాస్త ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
మరీ ఈ విషయం తెలియని కొంత మంది అమాయక నెటిజన్లు ఇది నిజమనుకుని పప్పులో కాలేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా చక్కర్లు కొడుతుంది. కొంత మంది నెటిజన్లు మాత్రం ఇలా జనాల్ని తప్పుదొవ పట్టించే ఏఐ వీడియోలు ఎందుకంటూ సీరియస్ అవుతున్నారు.