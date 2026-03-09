English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Snake In Kitchen Video: ఓర్నాయనో.. కిచెన్‌లో సడెన్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన భారీ కింగ్ కోబ్రా..?.. వీడియో వైరల్..

Snake In Kitchen Video: ఓర్నాయనో.. కిచెన్‌లో సడెన్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన భారీ కింగ్ కోబ్రా..?.. వీడియో వైరల్..

King Cobra Enters in kitchen Video: ఒక మహిళ కిచెన్ లో ఏంచక్కా వంట చేస్తుంది. ఇంతలో భారీ కింగ్ కోబ్రా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆమె గట్టిగా కేకలు పెట్టి అక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యేందుకు నానా పాట్లు పడింది. దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నంగా  రియాక్ట్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 9, 2026, 02:59 PM IST
  • కిచెన్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన కింగ్ కోబ్రా..
  • వీడియో వైరల్..

Snake In Kitchen Video: ఓర్నాయనో.. కిచెన్‌లో సడెన్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన భారీ కింగ్ కోబ్రా..?.. వీడియో వైరల్..

Venomous king cobra Snake Enters in kitchen hall ai generated Video: పాములు ఎక్కువగా అడవులు, చెట్లకు సమీపంలో ఉన్న ఇళ్లలో తరచుగా దూరిపోయి వస్తుంటాయి.  ఎక్కువగా చీకటిలో, చల్లగా ఉండే ప్రదేశంలో నివాసం ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కోబ్రాలు ఇటీవల అడవుల్లో కన్నా జనావాసాల్లోనే ఈ మధ్య ఎక్కువగా కన్పిస్తున్నాయి. వాటిని అక్కడ ఫుడ్ దొరక్క పోవడంతో ఇళ్లలోకి వచ్చి దాడులు చేస్తున్నాయి. ఎలుకలు ఉన్న చోట కోబ్రాలు ఉంటాయని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అందుకే ఇంటి చుట్టు పక్కల కుప్పలు, తెప్పలుగా చెట్ల పొదలు,చెత్తా చెదారం ఉండకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలి. పొరపాటున కూడా బూట్లను ఇంటి బైట నెల మీద ఉంచకూడదు. వీటిలో పాములు దూరి దాక్కుంటున్నాయి. కొన్నిసార్లు స్కూటీల్లో, కార్లలో కూడా నక్కి కూర్చుంటున్నాయి.

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక భారీ కింగ్ కోబ్రా కిచెన్ పక్కన ఉన్న విండోనుంచి లోపలకి వచ్చింది. మరీ ఈ సడెన్ పరిణామంతో యువతి షాక్  కు గురైంది. వెంటనే అక్కడి నుంచి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించింది. కింగ్ కోబ్రా ఆమెపై  కోపంతో బుసలు కొడుతూ దాడికి యత్నించింది. కానీ ఆమె మాత్రం ఫ్రిడ్జీ వెనుకాల నక్కి కూర్చుంది. ఈ ఘఠన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది. అయితే.. ఇది  చూసి చాలా మంది నిజమనుకుంటున్నారు.

కానీ ఇది ఏఐతో క్రియేట్ చేసిన ఫెక్ వీడియో. టెక్నాలజీ రోజురోజుకు అప్ డేట్ అవుతుంది. కొంత మంది ఏవైన వీడియోలు  క్రియేట్ చేసి మరీ నెట్టింట దాన్ని వైరల్ చేస్తున్నారు. దీంతో అవి కాస్త ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.

Read more: Snakes Video: వామ్మో.. గాఢంగా ముద్దుల్లో మునిగి తెలుతున్న రెండు గ్రీన్ స్నేక్స్.. అరుదైన వీడియో...

మరీ ఈ విషయం తెలియని కొంత మంది అమాయక నెటిజన్లు ఇది నిజమనుకుని పప్పులో కాలేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా చక్కర్లు కొడుతుంది. కొంత మంది నెటిజన్లు మాత్రం ఇలా జనాల్ని తప్పుదొవ పట్టించే ఏఐ వీడియోలు ఎందుకంటూ సీరియస్ అవుతున్నారు.

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

