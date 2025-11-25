King Cobra Video: వామ్మె.. కళ్లముందే పిల్లిని మింగిన కింగ్‌ కోబ్రా.. నెట్టింట్లో వీడియో వైరల్..

King Cobra Swallows Cat Video: ప్రకృతిలో జీవ వైవిధ్యం ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో మనందరికీ తెలుసు.. అయితే, ఇది అప్పుడప్పుడు కృరంగా, భయానకంగానూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రకృతిలో ప్రతి ప్రాణి వేటాడి తినడం సర్వసాధరణం.. ఇందులో భాగంగానే ప్రతి జీవి తప్పకుండా వేటాడి ఆహారాన్ని సంపాదించుకుంటుంది. అయితే, తాజా ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్ అవుతోంది. ఇటీవలే ఈ వీడియోను 'అక్బర్ అజీజ్ స్నేక్ క్యాచర్' అనే ఛానెల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో అన్ని సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.
కేవలం 54 సెకన్ల నిడివి గల ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. ఇక వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ వీడియోలో ఒక పెద్ద నాగుపాము (కోబ్రా) పిల్లిపై దాడి చేసి.. దానిని పట్టుకుని అమాంతం మింగేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ దృశ్యాలే ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోలో పిల్లి పాము కాటుకు గురైన తర్వాత మరణించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ వీడియో ప్రారంభంలో తెలుగులో ఓ యువకుడు మాట్లాడడం గమనించవచ్చు. "నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నాగుపాము పిల్లిని మింగుతుంది.. అని చెబుతూ.. ఆ పాము పిల్లిని మింగుతున్న దృశ్యాలు వీడియోలో చూపించడం మీరు గమనించవచ్చు. ఈ వీడియో బ్యాక్ రౌండ్లో ఈ వీడియోను చిత్రీకరిస్తున్న యువకులు తల్లి పేగు చూడు ఎలా తల్లడిల్లిపోయేనయ్యా.. అంటూ భావోద్వేగపూరిత మాటలు అనడం మీరు గమనించవచ్చు.
ఈ వీడియోలో భారీ కింగ్ కోబ్రా మింగుతున్న పిల్లిని చూస్తుంటే.. అది పెద్ద పిల్లి కాకుండా.. చిన్న పిల్లిలా కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ప్రకృతిలో ఇదంతా సహజమని కొంతమంది ఈ వీడియో చూసిన వణ్యప్రాణి సంరక్షులు చెబుతున్నారు. అలాగే చాలా మంది ఈ వీడియో చూసిన వారంతా భావోద్వేగానికి గురవుతున్నారు. అయితే, ఈ వీడియోను అక్బర్ అజీజ్ స్నేక్ క్యాచర్ అనే యూట్యుబ్ ఛానెల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు.
