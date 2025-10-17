King Cobra Video: ఉగ్రరూపం దాల్చిన మహానాగు.. ఈ వీడియో చూస్తే మీరు ధైర్యవంతులే..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
King Cobra Viral Video: ఉగ్రరూపం దాల్చిన ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో పాము బుసలు కొట్టడం క్లియర్‌గా చూడవచ్చు. ఈ అరుదైన దృశ్యాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 17, 2025, 04:08 PM IST

King Cobra Viral Video Watch: సోషల్ మీడియాలో అప్పుడప్పుడు అత్యంత భీతిగొలిపే దృశ్యాలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. చాలామంది ఇలాంటి వీడియో క్లిప్స్‌ను చూసేందుకే ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. ఇటీవల కూడా VismayaChiragVlogs అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి షేర్ చేసిన ఒక క్లిప్ విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఇది కేవలం 56 సెకండ్ల నిడివి గల వీడియో అయినప్పటికీ చాలామంది చూసి ఎందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ వీడియో చూసి కొంతమంది భయపడి పోతున్నారు. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఏముందో? ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

నాగుపాములకు సంబంధించిన వీడియోలు కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఎంతో ఆసక్తిగా చూస్తూ ఉంటారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొనే వన్యప్రాణి సంరక్షకులు అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి అరుదైన ఘటనలకు సంబంధించిన వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. తాజాగా ఓ వన్యప్రాణి సంరక్షకుడు పోస్ట్ చేసిన 56 సెకండ్ల కలిగిన వీడియో.. సోషల్ మీడియాలలో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ వీడియోలో ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా నేలపై నుంచి అత్యంత వేగంగా పైకి లేచి పడగ విప్పింది. 

ఈ వీడియోలో పాము కొన్ని సెకన్ల వ్యవధిలోనే తన పడగలను ఎంతో విశాలంగా విప్పి అరుదుగా కనిపించింది. ఈ దృశ్యాలు చూసిన వారికి వెన్నులో వణుకు పుట్టిందని చెప్పొచ్చు. ఆ పాము తన పదునైన చూపుతో.. ఎప్పుడు ఎంత స్పీడుగా దాడి చేయాలా అని చూస్తూ ఉన్నట్లు కనిపించడం మీరు గమనించవచ్చు. అలాగే ఆ పాము అపాయాన్ని పసిగట్టి ఎంతో స్పీడ్‌గా బుసలు కొట్టడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. నిరంతరం బుస్స్... బుస్స్...మంటూ శబ్దాలు కూడా చేస్తోంది. 

దీనిని చూడడానికి చుట్టుపక్కల ఉన్న స్థానికులు మొత్తం అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఇలాంటి వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో చాలా అరుదుగా మాత్రమే కనిపిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఇంత కోపాన్ని కలిగిన వీడియోలో కనిపించడం ఇదే మొదటిసారిగా భావించవచ్చు. ఈ వీడియోను ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి ఎప్పుడు పోస్ట్ చేసినప్పటికీ ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. చాలామంది ఈ వీడియోని చూసి వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్లలో వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

