  • Cobra Video: అందరూ చూస్తుండగానే తిన్న కప్పని కక్కేసి నాగుపాము.. వీడియో ఇదే..

Cobra Video: అందరూ చూస్తుండగానే తిన్న కప్పని కక్కేసి నాగుపాము.. వీడియో ఇదే..

King Cobra Vomiting Frog Video: అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా నోట్లో నుంచి కప్పను బయటికితీస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఓ స్నేక్ క్యాచర్ పామును పట్టుకుంటున్న సందర్భంలో ఈ ఘటన జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 4, 2025, 05:15 PM IST

Cobra Video: అందరూ చూస్తుండగానే తిన్న కప్పని కక్కేసి నాగుపాము.. వీడియో ఇదే..

King Cobra Vomiting Frog Video Watch: జనావాసాల్లో సంచారం చేస్తున్న అత్యంత విషపూరితమైన నాగుపాములను పట్టుకునే క్రమంలో స్నేక్ క్యాచర్స్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. చాలామంది పాములు పట్టేవారు ఈ సమయాల్లో ఎంతో చురుకుగా ఉండి వాటిని రక్షించి.. అడవుల్లో సురక్షితంగా వదిలిపెడుతున్నారు. అలాగే ఇదే సమయంలో చాలామంది వీడియోలను చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. వీటికి కూడా మంచి ప్రజాదరణ వస్తోంది. తాజాగా కూడా మున్నా అనే క్యాచర్ పట్టుకున్న పాముకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. 

వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. మున్నా అనే వన్యప్రాణి సంరక్షకుడు.. ఒక ఇంట్లో చొరబడిన పాముని పట్టుకునేందుకు ఓ గ్రామానికి వెళ్తాడు. అయితే, అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము జనావాసాల్లో సంచారం చేసే క్రమంలో అతడు అక్కడికి చేరుకుంటాడు. వెంటనే అతడు రంగంలోకి దిగి ఆ పాముని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. ఇలా ఆ పాముని పట్టుకునే క్రమంలోనే ఆ ప్రమాదకరమైన నాగుపాము అతడిపై చాలాసార్లు దాడి చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది. 

ఆ పాము అతడు పట్టుకునే ప్రతి సందర్భంలోనూ దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ఇలా అతడు కొద్దిసేపు ఆ పాముని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించగా.. చివరికి ఆ పాము వేటాడి తిన్న కప్ప జీర్ణం కాకపోవడంతో బయటకు వదిలేస్తుంది. ఈ వీడియోను క్లియర్‌గా చూస్తే.. ఆ పాము తన నోట్లో నుండి కప్పను బయటికి తీయడం మీరు గమనించవచ్చు. ఇలా ఆ పాము కొద్దిసేపటి వరకు ఎంతో కష్టపెట్టి చివరకు ఆ వన్యప్రాణి సంరక్షకుడికి లొంగిపోయింది. దీంతో అతను వెంటనే ఆ పాముని పట్టుకొని సంచిలో బంధించాడు. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను  మున్నా స్నేక్ రెస్క్యూయర్‌ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని లక్షలమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది.. ఆ పాము కప్పను బయటికి తీయడం చూసి ఆశ్చర్యపోయామంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరి కొంతమంది అయితే ఇలాంటి పాముల పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

