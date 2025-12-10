English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • King Cobra Video: అయ్యో.. స్నేక్ క్యాచర్ కాలుకి చుట్టుకున్న కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో..

King Cobra Video: అయ్యో.. స్నేక్ క్యాచర్ కాలుకి చుట్టుకున్న కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో..

Venomous King Cobra Video: అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము కిరణ్ అనే స్నేక్ క్యాచర్ కాలుకి చుట్టుకుని ఉన్న దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము అతడి కాలుకు చుట్టుకుని ఉండడం చూసి ఆశ్చర్యాన్ని గురవుతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 10, 2025, 02:45 PM IST

King Cobra Video: అయ్యో.. స్నేక్ క్యాచర్ కాలుకి చుట్టుకున్న కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో..

Venomous King Cobra Video Watch Here: ఆధునిక ప్రపంచంలో ఎన్నో వింతలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వీటన్నిటిని సోషల్ మీడియాలో రోజు పోస్ట్ చేసే వారి సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. దీని కారణంగా రోజు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వీడియోలు వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా జనాలను ఆకర్షించే కొన్ని వన్యప్రాణి జీవులకు సంబంధించిన వీడియోలు ఎప్పటికప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. కొంతమంది జనాలు ఎక్కువగా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు చూస్తున్నారు.  అయితే, తాజాగా కూడా సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

తాజాగా వైజాగ్ కు చెందిన స్నేక్ క్యాచర్ కిరణ్ షేర్ చేసిన ఓ షార్ట్ వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. అత్యంత ప్రమాదకరమైన విష సర్పాన్ని రెస్క్యూ చేస్తున్న సందర్భంలో తీసిన వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. ఇది ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. 55 సెకండ్ల గల ఈ వీడియోలో కిరణ్ అనే స్నేక్ క్యాచర్ అత్యంత పెద్ద పామును తన నైపుణ్యాన్ని వినియోగించి పట్టుకుంటున్న దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తున్నాయి. అందులో పాము అతడి పై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించిన ఏ మాత్రం లెక్కచేయకుండా అతడు పట్టుకున్న తీరు ఇప్పుడు ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. 

వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. కిరణ్ వీడియో ప్రారంభంలోనే ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా తలభాగాన్ని పట్టుకొని ఉండటం చూడొచ్చు. అలాగే వీడియోలు పాము అతని కాలి చుట్టూ చుట్టుకుంటూ ఉండడం మీకు కనిపిస్తుంది. అతనికి పక్కనే ఓ మోటార్ సైకిల్ ఉండడం కూడా గమనించవచ్చు. అయితే, కిరణ్ తన కాలికి చుట్టుకున్న పామును విడిపించుకునేందుకు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. అయినప్పటికీ ఆ పాము అలాగే చుట్టుకుని ఉండిపోయింది. 

ఈ వీడియోను స్నేక్ కిరణ్ వైజాగ్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. పాము కాటు అని హ్యాష్‌ట్యాగ్‌లు పెట్టి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను రెండు పాయింట్ నాలుగు మిలియన్లకు పైగానే సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలామంది ఈ వీడియోను షేర్ చేసినట్లు కూడా సమాచారం. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములను చూసినప్పుడు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా స్నేక్ క్యాచర్స్‌కి కూడా సమాచారం అందించాల్సి ఉంటుంది.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

