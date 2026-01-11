English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Cobras Video: బాత్‌రూమ్‌లో కాలనాగుల కలకలం.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవ్వాల్సిందే!

Cobras Video: బాత్‌రూమ్‌లో కాలనాగుల కలకలం.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవ్వాల్సిందే!

King Cobras In Bathroom Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన రెండు కింగ్ కోబ్రాలు బాత్రూంలో సంచారం చేసిన దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోతున్నారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 11, 2026, 06:05 PM IST

Trending Photos

Shukraditya Raja Yoga 2026: సంక్రాంతి వారంలో శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు, ఆనందం సొంతం!
6
Shukra Aditya Raja Yoga
Shukraditya Raja Yoga 2026: సంక్రాంతి వారంలో శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు, ఆనందం సొంతం!
D-Mart Success Secret: డీమార్ట్ లాభాల పండగ.. వందల కోట్ల రాబడి.. డీమార్ట్ సామ్రాజ్య విజయ రహస్యం ఇదే..!!
7
dmart stores
D-Mart Success Secret: డీమార్ట్ లాభాల పండగ.. వందల కోట్ల రాబడి.. డీమార్ట్ సామ్రాజ్య విజయ రహస్యం ఇదే..!!
Indian Railways: పెళ్లికాని అమ్మాయిలు.. ఈ రైల్వే ఆఫర్ మీ కోసం! పైసా ఖర్చు లేకుండా ప్రయాణం!
5
Indian Railways latest news
Indian Railways: పెళ్లికాని అమ్మాయిలు.. ఈ రైల్వే ఆఫర్ మీ కోసం! పైసా ఖర్చు లేకుండా ప్రయాణం!
Prabhas: ప్రభాస్ వల్ల తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని దేవుడు అంటున్న సినీ ప్రేక్షకులు.. ఎందుకంటే..?
5
Prabhas
Prabhas: ప్రభాస్ వల్ల తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని దేవుడు అంటున్న సినీ ప్రేక్షకులు.. ఎందుకంటే..?
Cobras Video: బాత్‌రూమ్‌లో కాలనాగుల కలకలం.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవ్వాల్సిందే!

King Cobras In Bathroom Video Watch: సాధారణంగా మనమంతా బాత్రూం కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించకుండా వెళ్లి పనులు కానిస్తూ ఉంటాము. కానీ ఇటీవల కాలంలో అడవులు విస్తీర్ణత పూర్తిగా తగ్గిపోవడం.. జనావాసాలు పెరగడం కారణంగా విశ్వసర్పాలు ఇళ్లలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. అలాగే మరికొన్ని విష సర్పాలు అయితే ఏకంగా బాత్రూంలోకి కూడా వస్తున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలకు సంబంధించిన ఎన్నో వీడియోలు మనం సోషల్ మీడియాలో చూసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా కూడా ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న షార్ట్ వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ ఇంట్లోని బాత్రూంలో ఏకంగా రెండు భారీ విషసర్పాలు తిష్ట వేసి ఉండడం మీరు క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. ఇందులో ఒక పాము అత్యంత భయానకంగా పడక విప్పి బుసలు కొడుతూ కెమెరా వైపు చూస్తూ ఉండడం భయాన్ని కలిగిస్తోంది. సాధారణంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా సంచారం చేసేందుకు చీకటిగా తేమగా ఉండే ప్రదేశాలను ఎక్కువగా వెతుక్కుంటూ ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగానే ఈ రెండు పాములు తేమగా ఉన్న బాత్రూమ్ ని నివాసస్థలంగా ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

సాధారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాములు ఇలాగే సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. అందుకే అక్కడి ప్రజలు నిత్యం పాములు బాత్రూంలోకి రాకుండా పలు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. అయితే మరికొన్ని ప్రాంతాల్లోనైతే.. పాములు ఇలా బాత్రూంలోకి దూరి అందులోకి వెళ్లిన మనుషులపై దాడి చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇలాంటి ఘటనలు ఎన్నో జరిగిన సంగతి మన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన వార్తలను కూడా చూసి ఉన్నాం.. ఏది ఏమైనా ఇలా అడవి ప్రాంతాలకు దగ్గరగా ఇళ్లను కట్టుకునేవారు బాత్రూంకి వెళ్లే క్రమంలో ఒకటికి రెండుసార్లు చూస్తూ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. 

ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేసిన కొద్ది రోజుల్లోనే అద్భుతమైన ప్రజాధరణ పొందింది. అంతేకాకుండా ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వచ్చింది. ముఖ్యంగా జనాలు అయితే ఇలాంటి పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు ఎంతో ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఇతరులకు కూడా షేర్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోని కూడా చాలామంది సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

cobra snakeCobra VideoBig Cobra Snake VideoCobra NewsCobra Viral Video

Trending News