Three Cobras Video: వామ్మో.. ఒకే గూడులో మూడు కింగ్ కోబ్రాల భీకర యుద్ధం.. వీడియో ఇదే..

Three Venomous Cobras Video: సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ఫార్మ్స్లో అప్పుడప్పుడు కొన్ని అద్భుతమైన దృశ్యాలు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ఇలాగే ఇటీవలే ఓ షార్ట్ వీడియో ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తుంది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన మూడు నాగుపాములు ఒకదానికొకటి దాడి చేసుకోవడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఇదంతా ఒక చిన్న గూటిలో జరగడం విశేషం. సాధారణంగా రెండు పాములు ఒకే చోట ఉన్నాయంటే తప్పకుండా వాటి రెండిటి మధ్య ఘర్షణ జరగాల్సిందే. అలాంటిది ఈ వీడియోలో మూడు పాములు ఒకే చోట ఉన్నాయి.
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన మూడు కింగ్ కోబ్రాలను చూడొచ్చు. ఈ మూడు కింగ్ కోబ్రాలు ఒక గూటిలో పడగవిప్పి ఉండడం ఆశ్చర్యమేస్తోంది. ఇందులో రెండు పాములు ఒకవైపు ఉండగా మరోపాము ఒకటి ఒకవైపు ఉంది.. ఇందులోని పెద్ద కింగ్ కోబ్రా మరో కింగ్ కోబ్రాపై దాడి చేయడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, అందులో రెండు ఒకచోట ఉన్న కింగ్కోబ్రాల్లో ఒకటి.. ఒకటిగా ఉన్న కింగ్ కోబ్రాపై బుసలు కొడుతూ దాడి చేస్తోంది. నాగుపాములు వాటి శరీరాన్నిపైకి లేపి పడకవిప్పి ఉన్నాయంటే అవి దాడికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సంకేతాలు.. ఇందులో మూడు నాకు పాములు అలాగే ఉండడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.
అయితే, పోటీకి దిగిన నాగుపాముల్లో ఏ పాము తల ఎత్తు ఎక్కువైతే.. అది గెలిచినట్లుగా భావిస్తారట.. ఈ వీడియోలో కూడా అదే జరుగుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది.. ఒకదానికొకటి తలపడి మరి దాడి చేసుకుంటున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ అరుదైన దృశ్యాలు చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. కొంతమంది ఈ వీడియో చూసినవారు ప్రకృతిలో ఇలాంటి వైరుధ్యాలు సర్వసాధారణమేనని అంటున్నారు. మరికొంతమంది అయితే పాముల్లో ఇలా దాడి చేసుకోవడం చాలా సర్వసాధారణమని చెబుతూ వస్తున్నారు..
వీడియో చివరలో ఒక కింగ్ కోబ్రా.. చాలా నెమ్మదిగా వెనక్కి కదులుతూ ఆ గూటి లోపలికి వెళ్ళింది.. దీంతో ఈ మూడు పాముల మధ్య దాడి ఆగిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే అక్కడ మరో పాము అలాగే పడకవిప్పి మరి స్థిరంగా ఉండిపోయింది. ఈ వీడియో చూస్తున్నంత సేపు.. ఏ పాము గెలుస్తుందో అని సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల్లో ఒక ఉత్కంఠ రేకెత్తించిందని చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతం ఈ అరుదైన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి