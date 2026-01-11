Venomous Cobra Video: పడగవిట్టి సలాం కొట్టిన కింగ్ కోబ్రాలు.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యపోవడం ఖాయం..

Venomous King Cobra Video Viral: ప్రకృతి ఒడిలో ఎన్నో అద్భుతాలు దాగిఉంటాయి.. కొన్నిసార్లు ఇవన్నీ ఆశ్చర్యం కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యే ప్రకృతిలో సాధారణంగా జీవించే కొన్ని జీవులైతే విపరీతంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పాములకు సంబంధించిన కొన్ని దృశ్యాలు అందర్నీ భయాందోళనకు గురిచేస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా అప్పుడప్పుడు ఆశ్చర్యం కలిగించేలా చేస్తాయి. తాజాగా ఇలాంటి దృశ్యాలే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన రెండు కింగ్ కోబ్రాలు పక్కపక్కనే పడగ విప్పి నిలబడి నెటిజన్లను మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్నాయి.
సాధారణంగా నాగుపాములు మనమంతా అత్యంత ప్రమాదకరమైనవిగా భావిస్తూ ఉంటాం. మనకు ఈ పాములు పల్లె ప్రాంతాల్లో తరచుగా పంట పొలాల్లో, గుట్టల్లో, పొదల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పచ్చని అటవీ ప్రాంతాల్లోనైతే ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. అయితే, తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో కూడా పచ్చని పొదల్లో రెండు నాగుపాములు తమ శరీరాలను పైకి లేపి పడగల విప్పి ఎదురెదురుగా ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ రెండు పాములు వీడియోలు తీస్తున్న కెమెరామెన్ వైపు తిరిగి ఎందుకు ప్రయత్నించడం మీరు గమనించవచ్చు.
అయితే ఈ వీడియోలో పాములు ఎవరిపై దాడి చేయలేకపోయినప్పటికీ.. రెండు పాములు మాత్రం తమ శరీరాలను పైకి లేపి పడగలు విప్పి దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించే స్థితిలో ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఇలా నిలబడి ఉండటం చాలా అరుదని.. కేవలం వాటినవి రక్షించుకునే క్రమంలోనే ఇలా పడగలు విప్పి నిలబడతాయని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. చుట్టుపక్కల ఏదైనా కదలికలు అనిపించిన క్రమంలో మాత్రమే ఆప్రమత్తత కోసం ఇలా ఒకదానికొకటి రక్షణ పొందేందుకు పడగల విప్పి నిలబడ్డాయని ఈ వీడియో చూసిన వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.
Also Read: Sankranthi Muggulu 2026: సంక్రాంతి పండగ రోజు తప్పకుండా వేసుకోవలసిన 5 ముగ్గులు ఇవే..
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను సబ్రీనా సుల్తానా అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను వేల సంఖ్యలో వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఈ వీడియోను చూసి ఆశ్చర్య పోయినట్లు కామెంట్లలో వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి కొంతమందైతే ఇలాంటి వీడియోలను చూస్తే భయమేస్తోందని కామెంట్లలో స్పందిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములకు చాలా దూరంగా ఉండటం మంచిదని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.
