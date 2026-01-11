English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Venomous Cobra Video: పడగవిట్టి సలాం కొట్టిన కింగ్ కోబ్రాలు.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యపోవడం ఖాయం..

Venomous Cobra Video: పడగవిట్టి సలాం కొట్టిన కింగ్ కోబ్రాలు.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యపోవడం ఖాయం..

Venomous King Cobra Video Viral: అత్యంత ప్రమాదకరమైన రెండు కింగ్ కోబ్రా లు ఒకదానికొకటి తమ శరీరాలపై నిలబడి పడగవిప్పి ఉండడం ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఈ రెండు పాములను చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇంతకీ ఈ వీడియోని మీరు కూడా చూశారా.?

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 11, 2026, 05:44 PM IST

Trending Photos

Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..
6
Galaxy F07
Samsung Galaxy F07: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సంక్రాంతి బంపర్‌ డిస్కౌంట్‌.. రూ.1,499కే Samsung Galaxy F07 మొబైల్..
Ammoru Movie: అమ్మోరు సినిమా చేసి కెరీర్ నాశనం చేసుకున్నా.. పాపులర్ నటుడి ఆవేదన..
5
Ammoru Movie
Ammoru Movie: అమ్మోరు సినిమా చేసి కెరీర్ నాశనం చేసుకున్నా.. పాపులర్ నటుడి ఆవేదన..
Tamannaah Bhatia: పార్టీలో మిల్కీ బ్యూటీ రచ్చ..నిమిషానికి కోటి ఛార్జ్ చేసిన తమన్నా..!
6
Tamannaah Bhatia
Tamannaah Bhatia: పార్టీలో మిల్కీ బ్యూటీ రచ్చ..నిమిషానికి కోటి ఛార్జ్ చేసిన తమన్నా..!
Gold Rate Today: సంక్రాంతి ముందు పసిడి ప్రియులకు సడెన్ షాక్.. జనవరి 11వ తేదీ ఆదివారం బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలిస్తే వెంటనే చెక్ చేస్తారు..!!
6
Gold Rate Today
Gold Rate Today: సంక్రాంతి ముందు పసిడి ప్రియులకు సడెన్ షాక్.. జనవరి 11వ తేదీ ఆదివారం బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలిస్తే వెంటనే చెక్ చేస్తారు..!!
Venomous Cobra Video: పడగవిట్టి సలాం కొట్టిన కింగ్ కోబ్రాలు.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యపోవడం ఖాయం..

Venomous King Cobra Video Viral: ప్రకృతి ఒడిలో ఎన్నో అద్భుతాలు దాగిఉంటాయి.. కొన్నిసార్లు ఇవన్నీ ఆశ్చర్యం కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యే ప్రకృతిలో సాధారణంగా జీవించే కొన్ని జీవులైతే విపరీతంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పాములకు సంబంధించిన కొన్ని దృశ్యాలు అందర్నీ భయాందోళనకు గురిచేస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా అప్పుడప్పుడు ఆశ్చర్యం కలిగించేలా చేస్తాయి. తాజాగా ఇలాంటి దృశ్యాలే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన రెండు కింగ్ కోబ్రాలు పక్కపక్కనే పడగ విప్పి నిలబడి నెటిజన్లను మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

సాధారణంగా నాగుపాములు మనమంతా అత్యంత ప్రమాదకరమైనవిగా భావిస్తూ ఉంటాం. మనకు ఈ పాములు పల్లె ప్రాంతాల్లో తరచుగా పంట పొలాల్లో, గుట్టల్లో, పొదల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పచ్చని అటవీ ప్రాంతాల్లోనైతే ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. అయితే, తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో కూడా పచ్చని పొదల్లో రెండు నాగుపాములు తమ శరీరాలను పైకి లేపి పడగల విప్పి ఎదురెదురుగా ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ రెండు పాములు వీడియోలు తీస్తున్న కెమెరామెన్ వైపు తిరిగి ఎందుకు ప్రయత్నించడం మీరు గమనించవచ్చు.

అయితే ఈ వీడియోలో పాములు ఎవరిపై దాడి చేయలేకపోయినప్పటికీ.. రెండు పాములు మాత్రం తమ శరీరాలను పైకి లేపి పడగలు విప్పి దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించే స్థితిలో ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఇలా నిలబడి ఉండటం చాలా అరుదని.. కేవలం వాటినవి రక్షించుకునే క్రమంలోనే ఇలా పడగలు విప్పి నిలబడతాయని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. చుట్టుపక్కల ఏదైనా కదలికలు అనిపించిన క్రమంలో మాత్రమే ఆప్రమత్తత కోసం ఇలా ఒకదానికొకటి రక్షణ పొందేందుకు పడగల విప్పి నిలబడ్డాయని ఈ వీడియో చూసిన వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.

Also Read: Sankranthi Muggulu 2026: సంక్రాంతి పండగ రోజు తప్పకుండా వేసుకోవలసిన 5 ముగ్గులు ఇవే..

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను సబ్రీనా సుల్తానా అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను వేల సంఖ్యలో వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఈ వీడియోను చూసి ఆశ్చర్య పోయినట్లు కామెంట్లలో వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి కొంతమందైతే ఇలాంటి వీడియోలను చూస్తే భయమేస్తోందని కామెంట్లలో స్పందిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములకు చాలా దూరంగా ఉండటం మంచిదని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.

Also Read: Sankranthi Muggulu 2026: సంక్రాంతి పండగ రోజు తప్పకుండా వేసుకోవలసిన 5 ముగ్గులు ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Cobra VideoVenomous Cobra VideoBig Cobra SnakeBig king cobra

Trending News