  • Telugu News
  • సోషల్
  • Cobra Video: వామ్మో.. మలేషియన్ కింగ్ కోబ్రాని చూశారా ఎప్పుడైనా.. వీడియో చూస్తేనే భయం వేస్తోంది..

Cobra Video: వామ్మో.. మలేషియన్ కింగ్ కోబ్రాని చూశారా ఎప్పుడైనా.. వీడియో చూస్తేనే భయం వేస్తోంది..

Malaysian King Cobra Video: అత్యంత ప్రమాదకరమైన మలేషియన్ కింగ్ కోబ్రాకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి ఆ పామును రిలాక్స్ అంటున్న దృశ్యాలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 28, 2025, 04:47 PM IST

Cobra Video: వామ్మో.. మలేషియన్ కింగ్ కోబ్రాని చూశారా ఎప్పుడైనా.. వీడియో చూస్తేనే భయం వేస్తోంది..

Malaysian King Cobra Video Viral: ప్రకృతిలో అనేక వింతలు విశేషాలు దాగి ఉంటాయి. అందులోని కొన్ని జంతువులకు సంబంధించిన వింతలు అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా గత కొన్ని రోజుల నుంచి అయితే పాములకు సంబంధించిన వింతలు విశేషాలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. దీని కారణంగా చాలామంది పాములకు సంబంధించిన ఎలాంటి వీడియోలు పోస్ట్ చేసిన వాటిని ఆసక్తిగా చూస్తూ వస్తున్నారు. తాజాగా కూడా ఓ అత్యంత భయంకరమైన పాముకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతూ ఉంది. ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. చాండ్లర్స్ వైల్డ్ లైఫ్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి షేర్ చేసిన ఓ షార్ట్ వీడియో ఇప్పుడు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో ఓ వ్యక్తి తన పెంపుడు పామైన కెవిన్ కింగ్ కోబ్రా ను చూపిస్తూ ఉండడం మీరు ఈ వీడియోలో గమనించవచ్చు. ఈ అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము మలేషియాకు చెందింది కాబట్టి చూడడానికి చాలా భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన ప్రమాదకరమైన విషం కలిగిన పాముల్లో ఇది ఒకటి. అందుకే అతను కొన్ని రోజుల నుంచి పెంచుకుంటున్నట్లు వీడియోలో తెలిపారు.

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

అయితే పామును పెంచుకుంటున్న ఆ వ్యక్తి పాము ఉండే గ్లాస్ ఎన్‌క్లోజర్‌ను శుభ్రం చేసేందుకు వెళ్తాడు. దానిని నీటితో అందంగా శుభ్రం చేస్తూ ఉన్న సమయంలో.. ఆ ప్రమాదకరమైన పెంపుడు పాము అతన్ని అంత సులభంగా బయటికి పోనివ్వలేదు.. అది తన పడగల విప్పి.. అతనికి అడ్డంగా నిలబడింది. అంతేకాకుండా రెండు నుంచి మూడుసార్లు బుసలు కొడుతూ హల్చల్ చేయడం మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు. అయితే, పెంచుకుంటున్న పాము కావడంతో ఆ వ్యక్తి ఆ పామును ఎంతో చాకచక్యంగా ప్రశాంత పరిచాడు.. రిలాక్స్ కెవిన్ అంటూ బుజ్జగిస్తూ దాడి చేయకుండా.. దాని నుంచి బయటపడ్డాడు..

ఈ వీడియోలో పాములు పెంచుకుంటున్న వ్యక్తి మాట్లాడుతూ.. కెవిన్ చూడడానికి చాలా అందంగా కనిపించినప్పటికీ.. ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముల్లో ఇది ఒకటి అని చెప్పాడు. అంతేకాకుండా ఒకానొక సందర్భంలో ఈ పాము పడగ విప్పిన తీరు చూస్తే.. పెంచుకుంటున్న యజమానిని సైతం కాటేసి అవకాశాలున్నట్లు అనిపిస్తోంది. ఈ ఘటన ను అక్కడే ఉన్న కొంతమంది తమ మొబైల్ లో చిత్రీకరించి.. యూట్యూబ్‌లో షేర్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోనే వైరల్‌గా మారింది. దీనిని చూసిన చాలామంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు..

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Big Cobra VideoBig Cobra Viral NewsBig Cobra NewsCobra Viral VideoCobra Latest Video

