  Python Video Viral: టాయిలెట్ పైకప్పు నుంచి వేలాడుతూ.. ఆహారాన్ని తింటున్న కొండచిలువ.. వీడియో ఇదే..

Python Video Viral: టాయిలెట్ పైకప్పు నుంచి వేలాడుతూ.. ఆహారాన్ని తింటున్న కొండచిలువ.. వీడియో ఇదే..

Python Snake Video Viral: మహిళల టాయిలెట్ పై కప్పులో నుంచి వేలాడుతున్న కొండచిలువ పాము కు సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువ ఆహారం తింటున్న దృశ్యాలు కూడా చూడొచ్చు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 24, 2025, 06:50 PM IST

Python Video Viral: టాయిలెట్ పైకప్పు నుంచి వేలాడుతూ.. ఆహారాన్ని తింటున్న కొండచిలువ.. వీడియో ఇదే..

 Python Snake Video Watch: అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువలు అడవి ప్రాంతాల్లో జీవించేవారు దగ్గర నుంచి చూస్తూ ఉంటారు. ఇవి అంత విషపూరితమైనవి కాకపోయినప్పటికీ.. వీటి కండరాల సహాయంతో ఎంత పెద్ద జంతువుల పైనైనా దాడి చేసి.. వాటిని మరణించేలా చేస్తాయి. అలాంటి పాములు చూడడానికి చాలా భయానకంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అయితే, తాజాగా ఈ కొండచిలువ పాము కు సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ పెద్ద పైథాన్ స్నేక్‌పై కప్పు నుంచి వేలాడుతూ కనిపించింది. అంతేకాకుండా ఆ పాము నోట్లో కూడా ఏదో ఉండడం చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ఓ కంపెనీలోని ఓపెన్ టాయిలెట్‌లోకి కొంతమంది ఉద్యోగులు వెళ్లారు. వెళ్లి బయటికి వస్తున్న క్రమంలో వారికి ఆశ్చర్యం కలిగించే దృశ్యాలు ఎదురయ్యాయి. టాయిలెట్ పైకప్పు నుంచి ఓ పెద్ద కొండచిలువ పాము కిందికి వేలాడుతూ కనిపించింది. అంతేకాకుండా ఆ పాము నోట్లో ఏదో ఒక జంతువు ఉండడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ఇది గమనించిన ఉద్యోగులు వెంటనే అక్కడి నుంచి బయటికి వచ్చేసారు. అంతేకాకుండా అక్కడే ఉండి పాముని చూస్తుండిపోయారు.. 

 
 
 
 
 

వీడియోలో పాము వేలాడుతూ ఒక జంతువుని నోట్లో పట్టుకొని కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా అది నెమ్మది నెమ్మదిగా వేలాడుతున్న సమయంలోనే నోట్లో ఉన్న జంతువులు మింగడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆ పాము ఇలా చేస్తున్న సమయంలో ఊగడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఇలా ఆ కొండచిలువ కొద్దిసేపు వరకు అలాగే వేలాడుతూ ఉండిపోయింది. అయితే, దీనిని ఆఫీస్ యాజమాన్యం దృష్టికి తీసుకెళ్లగా.. వారు స్నేక్ క్యాచర్స్ కి సమాచారం అందించారు. దీంతో వార అక్కడికి చేరుకొని ఆ పాములు రెస్క్యూవ్ చేపట్టారు. 

మహిళల టాయిలెట్‌లో జరిగిన ఈ ఘటనను చూసి సోషల్ మీడియాలో చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఈ పాము ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు కానీ.. ఒక్కసారిగా వేలాడడంతో టాయిలెట్‌లో ఉన్న వారంతా ఉరుకుల పరుగులు తీశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను ఇప్పటివరకు కొన్ని వేలమందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. ఇది ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ.. ఆ ఆఫీసులో ఉద్యోగులు వీడియో తీసి పోస్ట్ చేశారు. 

