Silver Cobra Video Viral News: థాయ్లాండ్లోని బ్యాంకాక్ నగరంలో ఆహారం కోసం మాంసం మార్కెట్లోకి సంచారం చేసిన సిల్వర్ కింగ్ కోబ్రాకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు చాండ్లర్స్ వైల్డ్ లైఫ్ అనే యూట్యుబ్ ఛానెల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. అయితే, ఈ వీడియోలో కింగ్ కోబ్రా అత్యంత విచిత్రంగా ఉండడం నెటిజన్స్ను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. ఆహారం కోసం మాంసం మార్కెట్లో ఈ పాము హల్చల్ చేయడానికి సంబంధించిన ఘటన వైరల్గా మారింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
నాగుపాములు అంటే ప్రజలు ఎంతగానో భయపడుతూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది వాటిని చూసి వణికిపోతారు. అలాంటిది బ్యాంకాక్లోని ఒక స్థానిక మాంసం మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఓ వింతమైన సిల్వర్ కలర్ నాగుపాము దర్శనమిచ్చింది. అంతేకాకుండా ఈ పాము శరీరం వింతగా దగదగ మెరిపోవడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు.. అయితే, ఈ వీడియో చూసిన కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు ఇది కాలికో మర్ఫ్ మోనోక్లెడ్ కోబ్రా గుర్తించారు. ప్రకృతిలో ఇలాంటి పాములు చాలా అరుదుగా మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అందులో ఇది ఒకటని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తెలుపుతున్నారు.
బ్యాంకాక్లోని ఈ పాము పాముల మాంసం విక్రయించే షాపుల సమీపంలోకే రావడం వల్ల అక్కడే ఉన్న కొంతమంది దీనిని పట్టుకుని చంపేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే, ఓ యుకుడు ఈ పామును వారి నుంచి కొనుగోలు చేసి, రెస్క్యూ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి అక్కడున్న కొంతమంది స్థానికులు కూడా ప్రశంసించినట్లు సమాచారం.. నిజానికి ఇలాంటి అరుదైన జీవులను రక్షించడం ప్రకృతికి చాలా మంచిదని.. వీటివల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని కొంతమంది స్నేక్ క్యాచర్స్ తెలుపుతున్నారు.
Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..
ఈ సిల్వర్ కింగ్ కోబ్రా చూడడానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఇది చూడడానికి చాలా బాగున్నప్పటికీ ఎంతో డేంజర్ అని కొంతమంది వన్యప్రాణి నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇలాంటి పాములు అత్యంత దూకుడు స్వభావాన్ని కూడా కలిగి ఉంటాయి. అలాగే శక్తివంతమైన కింగ్ కోబ్రాలకు ఉండే విషమే వీటికి కూడా ఉంటుంది. కానీ ఇలాంటి కొన్ని పాములు మాత్రం స్వల్ప పరిమాణంలో విషాన్ని కలిగి ఉంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
