English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: బాప్ రే.. మెయిన్ డోర్ మెట్ల దగ్గర నాగు పాము.. పడగ విప్పి మరీ.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Snake Video: బాప్ రే.. మెయిన్ డోర్ మెట్ల దగ్గర నాగు పాము.. పడగ విప్పి మరీ.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Venomous snake appeared near door steps: నాగు పాము మెయిన్ డోర్ మెట్ల దగ్గర బుసలు కొడుతూ నిలబడింది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. పొరపాటున దాన్ని గమనించకుండా ఉంటే సిట్యువేషన్ ఏంటని నెటిజన్లు భయపడిపోతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 17, 2026, 03:09 PM IST
  • ఇంటి డొర్ దగ్గర నాగు పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Gold Rate: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.90 వేలు.. ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్ ఏందిరా బాబు..!
5
Gold Rate: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.90 వేలు.. ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్ ఏందిరా బాబు..!
Prabhas Helath Update : ఫౌజీ షూటింగ్‌లో ప్రభాస్ కి గాయం..!
5
Prabhas health update
Prabhas Helath Update : ఫౌజీ షూటింగ్‌లో ప్రభాస్ కి గాయం..!
Hyderabad: విద్యార్థులు.. తల్లిదండ్రులకు బిగ్‌ అలెర్ట్.. మార్చి 16 నుంచి ఒంటిపూట బడులకు సర్కార్ గ్రీన్‌సిగ్నల్‌..!
5
Hyderabad
Hyderabad: విద్యార్థులు.. తల్లిదండ్రులకు బిగ్‌ అలెర్ట్.. మార్చి 16 నుంచి ఒంటిపూట బడులకు సర్కార్ గ్రీన్‌సిగ్నల్‌..!
Prathyusha Death Case: 2022లో సంచలనం సృష్టించిన టాలీవుడ్ నటి ప్రత్యూష మృతి కేసు.. ఇవాళే కీలక తీర్పు..!
5
Prathyusha death case verdict
Prathyusha Death Case: 2022లో సంచలనం సృష్టించిన టాలీవుడ్ నటి ప్రత్యూష మృతి కేసు.. ఇవాళే కీలక తీర్పు..!
Snake Video: బాప్ రే.. మెయిన్ డోర్ మెట్ల దగ్గర నాగు పాము.. పడగ విప్పి మరీ.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Venomous Snake appeared near house Entrance door video: ఇటీవల పాములు అడవుల్లో కంటే జనావాసాల్లో ఎక్కువగా సంచారం చేస్తున్నాయి. అవి ఎలుకలు, కప్పల వేటలో ఇళ్లలోకి వస్తున్నాయి . చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో పాములు ఉండేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తాయి. అందుకే బైక్ ల సీటు కింద, కార్లలో, బెడ్ రూమ్ లో విండోలలో నక్కి ఉంటాయి.  కొన్నిసార్లు అవి బూట్లలో, టేబుల్ కింద కూడా ముడుచుకుని ఉంటాయి. అవి ఎలుకలను చాలా  ఇష్టంతో తింటాయి. మనం తిను బండారాలను తిని ఎక్కడంటే అక్కడ పాడేస్తుంటాం.

Add Zee News as a Preferred Source

 

వీటిని తినేందుకు ఎలుకలు వస్తాయి. వాటి వేటలో పాములు వస్తాయి. కొన్నిసార్లు ఇంటి చుట్టు చెత్తా చెదారం ఉంటే అక్కడ నాగు పాములు నక్కి ఉంటాయి. అవి ఏమాత్రం చాన్స్ దొరికిన కూడా ఇంట్లో దూరడానికి తెగ ప్రయత్నాలు చేస్తాయి. ప్రస్తుతం ఒక నాగు పాము పడగ విప్పి మెయిర్ డోర్ పక్కన కూర్చుంది.

బుసలు కొడుతూ ఎక్కడ చాన్స్ దొరికితే కాటు వేద్దామా అన్నట్లు రెడీగా ఉంది. అది కోపంగా గొడ దగ్గర చుట్టుకుని, కాటు వేయడానికి కాచుకుని కూర్చుంది.మరీ వారి లక్ బాగుండి దాన్ని ముందే గుర్తించినట్లు ఉన్నారు. వెంటనే దాని కదలికల్ని వీడియో తీశారు.ఆ తర్వాత దీన్ని వైరల్ చేశారు. పాముని చూస్తుంటే చాలా కోపంగా ఉంది.

Read more: Video Viral: అరెవావ్.. లోకల్ ట్రైన్‌లో సీమంతం.. మహిళ ప్రయాణికులు చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..

పొరపాటున ఆ మార్గంలో ఎవరైన రావడం, పొవడం చేస్తే వెంటనే దాని కాటుకు గురయ్యేచాన్స్ స్పష్టంగా ఉంది.  ఈ వీడియో చూసిన మరికొంత మంది మాత్రం పాముతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఇంటి చుట్టు క్లీన్ గా పెట్టుకొవాలని చెప్తున్నారు.  నార్మల్గా పెద్దలు పాముల జోలికి అస్సలు పొవద్దని, అవి కాటు వేస్తే వెంటనే వైద్యుల్ని సంప్రదించాలని చెప్తున్నారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం వాటితో చెలగాటం ఆడుతూ, స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి పనులతో వారి ప్రాణాలకు ప్రమాదం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra snakeVideo Viralking cobra snakeSnake Bite

Trending News