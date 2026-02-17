Snake Video: బాప్ రే.. మెయిన్ డోర్ మెట్ల దగ్గర నాగు పాము.. పడగ విప్పి మరీ.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Venomous Snake appeared near house Entrance door video: ఇటీవల పాములు అడవుల్లో కంటే జనావాసాల్లో ఎక్కువగా సంచారం చేస్తున్నాయి. అవి ఎలుకలు, కప్పల వేటలో ఇళ్లలోకి వస్తున్నాయి . చీకటిగా ఉండే ప్రదేశాల్లో పాములు ఉండేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తాయి. అందుకే బైక్ ల సీటు కింద, కార్లలో, బెడ్ రూమ్ లో విండోలలో నక్కి ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు అవి బూట్లలో, టేబుల్ కింద కూడా ముడుచుకుని ఉంటాయి. అవి ఎలుకలను చాలా ఇష్టంతో తింటాయి. మనం తిను బండారాలను తిని ఎక్కడంటే అక్కడ పాడేస్తుంటాం.
వీటిని తినేందుకు ఎలుకలు వస్తాయి. వాటి వేటలో పాములు వస్తాయి. కొన్నిసార్లు ఇంటి చుట్టు చెత్తా చెదారం ఉంటే అక్కడ నాగు పాములు నక్కి ఉంటాయి. అవి ఏమాత్రం చాన్స్ దొరికిన కూడా ఇంట్లో దూరడానికి తెగ ప్రయత్నాలు చేస్తాయి. ప్రస్తుతం ఒక నాగు పాము పడగ విప్పి మెయిర్ డోర్ పక్కన కూర్చుంది.
బుసలు కొడుతూ ఎక్కడ చాన్స్ దొరికితే కాటు వేద్దామా అన్నట్లు రెడీగా ఉంది. అది కోపంగా గొడ దగ్గర చుట్టుకుని, కాటు వేయడానికి కాచుకుని కూర్చుంది.మరీ వారి లక్ బాగుండి దాన్ని ముందే గుర్తించినట్లు ఉన్నారు. వెంటనే దాని కదలికల్ని వీడియో తీశారు.ఆ తర్వాత దీన్ని వైరల్ చేశారు. పాముని చూస్తుంటే చాలా కోపంగా ఉంది.
Read more: Video Viral: అరెవావ్.. లోకల్ ట్రైన్లో సీమంతం.. మహిళ ప్రయాణికులు చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..
పొరపాటున ఆ మార్గంలో ఎవరైన రావడం, పొవడం చేస్తే వెంటనే దాని కాటుకు గురయ్యేచాన్స్ స్పష్టంగా ఉంది. ఈ వీడియో చూసిన మరికొంత మంది మాత్రం పాముతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఇంటి చుట్టు క్లీన్ గా పెట్టుకొవాలని చెప్తున్నారు. నార్మల్గా పెద్దలు పాముల జోలికి అస్సలు పొవద్దని, అవి కాటు వేస్తే వెంటనే వైద్యుల్ని సంప్రదించాలని చెప్తున్నారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం వాటితో చెలగాటం ఆడుతూ, స్టంట్ లు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి పనులతో వారి ప్రాణాలకు ప్రమాదం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.