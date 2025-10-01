Snake Catching Video: ప్లాస్టిక్ డబ్బాను పాము తలపై పెట్టి.. ఆ యువకుడు ఏం చేశాడో మీరే చూడండి.. వీడియో..

Snake Catching Video Watch Here: నిత్యం చాలా మంది స్నేక్ క్యాచర్స్ ఎన్నో రకాల ప్రమాదకరమైన పాములను పట్టుకుంటూ ఉంటారు. పర్యావరణా న్ని చక్కదిద్దే క్రమంలో భాగంగా కొంతమంది పాములను పట్టుకుని వాటిని విశాలమైన అడవి ప్రాంతాల్లో వదిలిపెడుతున్నారు. ఇలాంటి సమయంలోనే కొంతమంది స్నేక్ క్యాచర్స్ వీడియోలు చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇవి ఇప్పుడు తెగ వైరల్గా మారుతున్నాయి. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ స్నేక్ క్యాచర్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముని పట్టుకొని సురక్షితమైన ప్రదేశంలో వదిలిపెడుతున్న వీడియో వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.
అత్యంత విషపూరితమైన పాముల్లో రస్సెల్స్ వైపర్ ఒకటి. ఇది చూడడానికి చాలా ప్రత్యేకంగా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇవి ఎక్కువగా ఇసుక ప్రాంతాల్లో జీవిస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇవి ఇసుకలోనే పడుకునేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతాయి. అయితే, ఇటీవల వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. ఓ వ్యక్తి రస్సెల్స్ వైపర్ (Indian Russell's Viper)ను పట్టుకోవడం మీరు చూడొచ్చు. ముందుగా వీడియోలో ఆ వ్యక్తి ఒక పెద్ద డబ్బాను పాముపై ఉంచడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ డబ్బాలు పాము తలభాగం ఉండడం.. ఆ యువకుడు ఆ పాము తోక భాగాన్ని పట్టుకొని డబ్బాలోకి తోయడం మీరు చూడొచ్చు.
నెమ్మదిగా ఆ వ్యక్తి అత్యంత ప్రమాదకరమైన వైపర్ స్నేక్ను ఎంతో సులభంగా ఆయనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో డబ్బులో బంధిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఆ పామును ఓ అడవి ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి అక్కడ దానిని.. వదిలిపెడతాడు. దీంతో ఆ పాము స్వేచ్ఛగా అడవిలోకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్గా మారింది. సాధారణంగా ఇలాంటి పాములు చాలా అరుదుగా పట్టుకుంటా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇవి ఏ సమయంలో ఎలాంటి హాని చేసేది తెలీదు.. కాబట్టి వీటిని పట్టుకునేందుకు అంతగా స్నేక్ క్యాచర్స్ అంతగా ఆసక్తి చూపరు..
పాముకు సంబంధించిన వీడియో అక్బర్ అజీజ్ స్నేక్ క్యాచర్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనిని #short Indian russell's viper Snake bite అని టైటిల్ పెట్టి పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోని చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అంతేకాకుండా వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్ల రూపంలో వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
