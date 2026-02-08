Venomous Snake Video: డబ్బాలో పాములను బయట వదిలిపెట్టిన స్నేక్ క్యాచర్.. వీడియో ఇదే చూడండి..

Venomous Snake Viral Video Watch: ప్రస్తుతం చాలా పాములు అడవుల్లో నుంచి జనాలు తిరిగే ప్రదేశాల్లోకి సంచారం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చాలామంది వాటిని చంపకుండా రక్షించేందుకు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే కొంతమంది స్నేక్యాచెస్ వీటిని పట్టుకోవడంలో ఎంతగానో సహాయపడుతున్నారు. అయితే, కొంతమంది స్నేక్ క్యాచర్స్ ప్రతిరోజు మూడు నుంచి నాలుగు పాములను పట్టుకుంటున్నారు. ఇలా పట్టుకున్న పాములను అడవిలో సురక్షితంగా వదిలేస్తున్నారు. తాజాగా ఓ స్నేక్ క్యాచర్ ఇలా వదిలేస్తున్న పాములను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఈ షార్ట్ వీడియో వైరల్గా మారింది.
KP SNAKE EXPRT అనే ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన ఓ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఓ వ్యక్తి వివిధ గ్రామాల్లో పట్టుకున్న పాములను డబ్బాలో బంధించి.. ఓ సురక్షితమైన అడవిలో వదిలి పెడుతున్న దృశ్యాలను షేర్ చేశారు. ఇక ఈ వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ వ్యక్తి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో ఏడు నుంచి పది వరకు అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములతో పాటు గుడ్లు గుడ్లను భద్రపరిచి ఉండడం చూడొచ్చు. అయితే, ఆ వ్యక్తి డబ్బాను పట్టుకొని ఓ సురక్షితమైన ప్రదేశంలో దాని మూతాను విప్పడం మీరు చూడొచ్చు.
Also Read: Cobra Hood Video: వామ్మో.. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో ఇదే చూడండి..
ఆ వ్యక్తి ఆ మూతను విప్పుతూ పాములన్నింటినీ.. ఎంతో నెమ్మదిగా ఆ నిర్మానుష్య ప్రదేశంలో వదిలిపెట్టేసాడు. అయితే, ఇందులో ఆశ్చర్యం ఏంటంటే.. అందులో నుంచి చిన్న చిన్న గుడ్లు కూడా బయటికి పడ్డాయి. వీటిని బాగా పరిశీలించి చూస్తే.. ఇవి పాము గుడ్లుగా తెలుస్తోంది. ఇందులోనే ఉన్న కొన్ని పాములు ఆ డబ్బాలు గుడ్లను పెట్టినట్లు సమాచారం. అయితే, ఆ డబ్బాలో నుంచి పాములను బయటికి వేయగానే.. అక్కడి నుంచి అవన్నీ సురక్షితమైన ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోయాయి.
ఇక ఆ డబ్బా బోర్లించిన తర్వాత పాములు వెళ్ళిపోగా.. గుడ్లు మాత్రం అక్కడే ఉండిపోవడం మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు. అయితే ఇందులో కొన్ని చిన్న పిల్లలు మాత్రం చాలా నెమ్మదిగా వాకుతూ సురక్షితమైన ప్రదేశానికి వెళ్లడం మీరు క్లియర్గా ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. ఈ పాములన్ని విషపూరితమైన కావా అన్న విషయాలు తెలియనప్పటికీ.. ఇందులో ఉన్న కొన్ని పాములు మాత్రం అత్యంత ప్రమాదకరమైనవని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ షార్ట్ వీడియో ఓ ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ కు సంబంధించిన యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు.
