Poisonous Snake Video Watch Here: ప్రస్తుతం చాలామంది స్నేక్ క్యాచర్స్ పాములను పట్టుకునే క్రమంలో వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది వారు పట్టుకున్న పాములను అడవిలో వదిలేసే క్రమంలో కూడా వీడియోలు తీస్తూ.. ఇంటర్నెట్లో షేర్ చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వీడియోలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. తాజాగా ఓ యువ స్నేక్ సేవర్ ఏకంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన పామును కిచెన్లో పట్టుకోవడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ పామును పట్టుకొని బంధించడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ స్నేక్ క్యాచర్కు మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్న ఓ ఇంటి యజమాని పాముందని సమాచారం అందిస్తారు. వెంటనే అతడు అక్కడికి చేరుకొని వెతికేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. అయితే, ఈ సమయంలో అతడికి ఇంట్లోని కిచెన్లో ఆ పాము కనిపిస్తుంది. వెంటనే ఆ యువకుడు అతని దగ్గర ఉన్న స్నేక్ స్టిక్తో దానిని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఈ సమయంలో అతనిపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా ఆ స్నేక్ క్యాచర్ ఆ పాముని స్టిక్ తో పట్టుకుంటాడు.
ఆ స్నేక్ క్యాచర్ ఎంతో కష్టపడి పాముని పట్టుకొని.. ఒక డబ్బాలో బంధిస్తాడు. ఆ పామును వెంటనే అక్కడి నుంచి అడవి ప్రాంతానికి తరలిస్తారు. అలా తరలించిన తర్వాత ఆ డబ్బాలో ఉన్న పామును అడవిలో విడిచిపెడతారు. అంతే, ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోని చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదా రులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులైతే భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
ప్రస్తుతం చాలామంది పాములను రక్షించేందుకు వారి ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా వాటిని పట్టుకుంటున్నారు. కొంతమందైతే ఇలాంటి క్రమంలోనే వాటి కాటుకు గురై తీవ్ర ఇబ్బంది పడ్డవారు కూడా ఉన్నారు. తాజాగా ఓ ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్పై పాము దాడి చేసిన ఘటన కూడా సోషల్ మీడియాలో చూసాం. ఇలా ఎన్ని ఇబ్బందులు గురైన చాలామంది పాములను రక్షించే వృత్తినే ఎంచుకుంటున్నారు.
