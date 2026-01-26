English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Snake Video: గుండెలు గుభేల్.. గాల్లో ఎగిరి పక్షులను పట్టుకున్న నాగు పాము.. వీడియో..

Snake Video: గుండెలు గుభేల్.. గాల్లో ఎగిరి పక్షులను పట్టుకున్న నాగు పాము.. వీడియో..

Cobra catches birds: నాగు పాము గాల్లో చూస్తుండానే  రాకెట్ లా ఎగిరింది. అంతే కాకుండా అది పక్షులను చుట్టుకుని పట్టేసుకుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 26, 2026, 04:36 PM IST
  • గాల్లో ఎగిరిన నాగు పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Snake Video: గుండెలు గుభేల్.. గాల్లో ఎగిరి పక్షులను పట్టుకున్న నాగు పాము.. వీడియో..

Venomous Snake flying in the air and catching birds video: నాగు పాముల వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట బాగా వైరల్గా మారాయి. నెటిజన్లు వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. మొత్తంగా కోబ్రాలు కన్పించినప్పుడు ఒకప్పుడు చాలా దూరం పారిపోయేవారు. కానీ ఇప్పుడు జనాల మైండ్ సెట్ పూర్తిగా మారిపోయింది. పాము కన్పించగానే వెంటనే ఫోన్ లు తీసి దాన్ని రికార్డు చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా దానితో స్టంట్ లకు దిగుతున్నారు. కొన్నిసార్లు ఇలాంటి క్రమంలో పాము కాటుకు చాలా  మంది గురౌతున్నారు. ఎంత చెప్పిన కూడా ఆకతాయిలు మాత్రం మారడంలేదు.

A post shared by WeirdlyWild (@weirdlywild1)

తరచుగా పాములతో లేని పోనీ ప్రమాదాలు కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. పాములు చాలా వరకు ఎలుకల్ని తింటుంటాయి. కొన్నిసార్లు అవి కప్పలను కూడా తింటాయి. రాత్రిపూట ఎక్కువగా పాములు వేటడతాయి. చాలా వరకు పాములు దూరంగా ఉన్న జంతువులపై కూడా విషంను చిమ్ముతాయి. ఇలాంటి ఘటనలు మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. కానీ ఇక్కడోక పాము గాల్లో రాకెట్ లో ఎగిరి మరీ పక్షులను పట్టుకుంది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారిన వీడియోలో ఒక పాము భూమి మీద పాకుతుంది. ఆ తర్వాత మరీ దానికి ఏమైందో కానీ అది ఆకాశంలో ఎగురుతున్న పక్షులను పట్టుకుంది. అది చూస్తుండగానే గాల్లో అల్లంత దూరం ఎగిరింది. అది పడగ విప్పి దాన్ని చుట్టుకుని పట్టుకుంది.

Read more: Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. కల్లు కుండలో బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. షాకింగ్ వీడియో..

ఈ ఘటనను ఎవరు వీడియో తీశారో కానీ మొత్తంగా ఇది కాస్త వైరల్గా మారింది. కొంత మంది దీన్ని నిజమైనదని చెప్తుండగా.. మరికొంత మంది మాత్రం ఇది ఏఐ అని అసలు పాములు ఇంత ఎత్తున ఎగురుతాయా..?.. అంటూ కొట్టిపారేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. 

ఇటీవల కొంత మంది ఏఐ వీడియోలు, ఫెక్ వీడియోలను ఎక్కువగా వైరల్ చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత దీన్ని వైరల్ చేస్తున్నారు. ఇవి నిజమైన వీడియోల్లానే ఉంటాయి. కొంత మంది అమాయకులు వీటిని నిజమని అనుకుంటున్నారు. కానీ అసలు విషయం తెలిసి తర్వాత నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.ఈ వీడియో కూడా ఆ కోవకు చెందినదేనంటూ కొంత మంది కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake VideoCobra VideoSnake Bitecobra snakesnake in news

