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Snake Video: వావ్ అద్బుతం.. పూజ గదిలో కృష్ణుడి విగ్రహం ముందు పడగ విప్పిన నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

Cobra found in pooja room Video: పూజగదిలో నాగు పాము ప్రవేశించింది. అది చాలా సేపు అక్కడే ఉండిపోయింది. కదిలిద్దామని చూస్తు కాటు వేయడానికి ప్రయత్నించింది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 19, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 03:20 PM IST
Snake Video: వావ్ అద్బుతం.. పూజ గదిలో కృష్ణుడి విగ్రహం ముందు పడగ విప్పిన నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..
Image Credit: cobraviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Snake Video: వావ్ అద్బుతం.. పూజ గదిలో కృష్ణుడి విగ్రహం ముందు పడగ విప్పిన నాగుపాము..
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