Snake Video: ఓర్నాయనో.. స్కూటీ డిక్కీలో బైటపడ్డ నాగు పాము.. కోపంగా బుసలు కొడుతూ.. వీడియో వైరల్..

Snake found in scooty: టూవీలర్ లో ఏదో వింతగా శబ్దాలు రావడంతో ఓవన్ వెంటనే పక్కన ఆపి డిక్కీ చూశాడు. అతనికి తోకలాంటిది కన్పించింది. వెంటనే అలర్ట్ అయ్యాడు.ఈ  ఘటనను వీడియో తీశాడు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 9, 2026, 06:29 PM IST
  • డిక్కీలో బైటపడ్డ నాగు పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Venomous Snake found inside scooty dickey video: కొన్ని రోజులుగా భానుడు చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు. ఎండల ప్రభావంకు మనుషులు మాత్రమేకాదు.. నోరు లేని జీవాలు సైతం అల్లాడిపోతున్నాయి. అందుకే ఎక్కడైతే చల్లగా, నీడగా ఉంటుందో అక్కడకు వెళ్లి సేదతీరుతున్నాయి. తమ ప్రాణాల్ని కాపాడుకునేందుకు వాటి ప్రయత్నాలు అవి చేస్తున్నాయి. ఇక ఎండాకాలంలో మిద్దెల మీద తొట్లేలో చల్లని నీళ్లు పెట్టాలని ఇంట్లో పెద్దలు చెప్తారు. అదే విధంగా చెట్లలో కూడా చిన్న మగ్ లలో నీళ్లు పెట్టాలంటారు. దీన్ని చిన్న జీవులు తాగి తమ దాహాన్ని తీర్చుకుంటాయి. ఎండాకాలంలో ముఖ్యంగా భూమి చాలా వెడెక్కిపోతుంది. రాత్రివరకు కూడా చల్లబడదు. దీంతో భూమీమీద ఉండే జీవులు చాలా చెట్లలోకి వెళ్లిపోతాయి.

ఇక పాముల సంగతి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అవి కూడా సమ్మర్ లో చాలా జాగ్రత్తలు పాటిస్తాయి. ఎండకు పుట్టంత వేడిగా మారిపోతుంది. దీంతో అందులో ఉండే పాములు కాస్త షెల్టర్ కోసం జనాల ఇళ్లలోకి దూరిపోతాయి. కొన్ని బైక్ లలో, స్కూటీల డిక్కిల్లో దాక్కుంటాయి. ఇంకొన్ని షూస్ లలో కూడా ఉంటాయి.

చాలా మంది స్కూటీలను చెట్లపక్కన, రోడ్లపక్కన పార్కింగ్ చేస్తారు. దానిలో మెల్లగా పాములు లేదా విషపు కీటకాలు నక్కివాటిలోకి దూరిపోతాయి.. అచ్చం ఇలాంటి కోవకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. ఒక వ్యక్తి స్కూటీలో నుంచి వింతగా శబ్దాలు వచ్చాయి. దీంతో అతను వెంటనే స్కూటీని చూడగా అందులో పాము తోక కన్పించింది. వెంటనే రోడ్డుపక్కన స్కూటీని పార్క్ చేశాడు.ఆ తర్వాత వెంటనే డిక్కీ ఓపెన్ చేయగానే అందులో నుంచి బుసలుకొడుతూ పాము బైటకు వచ్చింది.

మరీ అది డిక్కీలోకి ఏవిధంగా వెళ్లిందో కానీ.. దాన్ని చూడగా కోపంగా కాటు వేసేందుకు రెడీ అయిపోయింది. అతను చాలా జాగ్రత్తగా పామును బైటకు వెళ్లేలా చేశాడు. ఎలాంటి ఘటన జరక్కపొవడంతో బాధితుడు హమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. 

