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Cobra video: ఇదేందిరా సామీ.. స్కూటీ ఎక్కి కోపంతో బుసలు కొడుతున్న నాగు పాము.. వీడియో వైరల్...

Snake hulchul on scooty: నాగు పాము స్కూటీ సీటు ఎక్కి బుసలు కొడుతూ రచ్చ చేసింది. దాన్ని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తే పలుమార్లు కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నించింది. దీంతో  రోడ్డుపైన ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 18, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:23 PM IST
Cobra video: ఇదేందిరా సామీ.. స్కూటీ ఎక్కి కోపంతో బుసలు కొడుతున్న నాగు పాము.. వీడియో వైరల్...
Image Credit: cobraviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Cobra video: ఇదేందిరా సామీ.. స్కూటీ ఎక్కి బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. వీడియో
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