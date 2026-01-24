English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. కల్లు కుండలో బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. షాకింగ్ వీడియో..

Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. కల్లు కుండలో బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. షాకింగ్ వీడియో..

Cobra Snake Video: నాగుపాము కుండలో చుట్టుకుని ఏంచక్కా కూర్చుంది. అంతేకాకుండా అది టచ్ చేయాలని చూస్తే బుసలు కొడుతుంది. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 24, 2026, 08:26 PM IST
  • కుండలో నాగు పాము..
  • వీడియో వైరల్..

Venomous Snake hulchul in pot on tree video:  సోషల్ మీడియాలో నాగు పాముల వీడియోలు కుప్పలు తెప్పలుగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా ఈ వీడియోలు చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అందుకే చాలా మంది పాములు కన్పించగానే వెంటనే ఫోన్ లు తీసి తమ ఫోన్ లలో రికార్డులు చేస్తున్నారు.  ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పాములు కన్పించగానే భయంతో ఆమడదూరం పారిపోయేవారు .

Add Zee News as a Preferred Source

 

కానీ ఇప్పుడు చాలా టాలెంట్ ఉపయోగిస్తున్నారు. మరీ వాటికి కొంత మంది జనాలు అస్సలు భయపడటంలేదు. పైగా స్టంట్లు కూడా చేస్తున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక పాము చెట్టుమీద కల్లు కుండలో ఎక్కి కూర్చుంది. ఈత చెట్టు మీద కల్లు కోసంపెట్టిన కుండలో నాగు పాము ఏం చక్కా చుట్టుకుని కూర్చుంది.

ఆ తర్వాత అది దానిలోనే సెటిల్ అయ్యింది. ఇంతలో కొంత మంది చూసి దాన్ని అక్కడి నుంచి జరిపేందుకు ప్రయత్నిస్తే బుసలు కొడుతూ దాడులు చేయడానికిరెడీ అయిపోయింది.అది కోపంగా పలుమార్లు కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నించింది.

Read more: Video Viral: వామ్మో.. మొగుడ్ని మంచానికి కట్టేసిన పెళ్లాం.. పిస్టల్ చూపిస్తు మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..

ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు భయంతో ఏంట్రా ఇది అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది పొరపాటున పాములు కాటు వేస్తే సిట్యువేషన్ ఏంటని భయపడిపోతున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videcobra snake videoKing CobraSnake VideoSnake Bite

