Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.. కల్లు కుండలో బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. షాకింగ్ వీడియో..

Venomous Snake hulchul in pot on tree video: సోషల్ మీడియాలో నాగు పాముల వీడియోలు కుప్పలు తెప్పలుగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు కూడా ఈ వీడియోలు చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అందుకే చాలా మంది పాములు కన్పించగానే వెంటనే ఫోన్ లు తీసి తమ ఫోన్ లలో రికార్డులు చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు పాములు కన్పించగానే భయంతో ఆమడదూరం పారిపోయేవారు .
కానీ ఇప్పుడు చాలా టాలెంట్ ఉపయోగిస్తున్నారు. మరీ వాటికి కొంత మంది జనాలు అస్సలు భయపడటంలేదు. పైగా స్టంట్లు కూడా చేస్తున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక పాము చెట్టుమీద కల్లు కుండలో ఎక్కి కూర్చుంది. ఈత చెట్టు మీద కల్లు కోసంపెట్టిన కుండలో నాగు పాము ఏం చక్కా చుట్టుకుని కూర్చుంది.
ఆ తర్వాత అది దానిలోనే సెటిల్ అయ్యింది. ఇంతలో కొంత మంది చూసి దాన్ని అక్కడి నుంచి జరిపేందుకు ప్రయత్నిస్తే బుసలు కొడుతూ దాడులు చేయడానికిరెడీ అయిపోయింది.అది కోపంగా పలుమార్లు కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నించింది.
Read more: Video Viral: వామ్మో.. మొగుడ్ని మంచానికి కట్టేసిన పెళ్లాం.. పిస్టల్ చూపిస్తు మరీ.. షాకింగ్ వీడియో..
ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు భయంతో ఏంట్రా ఇది అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది పొరపాటున పాములు కాటు వేస్తే సిట్యువేషన్ ఏంటని భయపడిపోతున్నారు.