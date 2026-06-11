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Venomous Snake Video: బాబోయ్.. షూలో ప్రమాదకరమైన కాలనాగు.. వీడియో ఇదే..

Venomous Snake Video Watch Now: తాజా సోషల్ మీడియాలో షూలో నుంచి పాము బయిటికి వచ్చిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియో చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 11, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:23 PM IST
Venomous Snake Video: బాబోయ్.. షూలో ప్రమాదకరమైన కాలనాగు.. వీడియో ఇదే..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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